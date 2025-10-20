lunes 20 de octubre 2025

De cara a las elecciones

Orrego y los candidatos del Frente X San Juan recorrieron Capital

El gobernador junto a los candidatos de su frente, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, escucharon a los vecinos, les pidieron que vayan el domingo a votar y explicaron el funcionamiento de la Boleta Única Papel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.25.44
WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.25.45

En el tramo final hacia el 26 de octubre, la zona noroeste de Capital se convirtió este lunes en el centro de la actividad política provincial con la visita del gobernador Marcelo Orrego y los candidatos a diputados nacionales del Frente X San Juan. La caminata, enmarcada en la campaña para las elecciones legislativas, priorizó el contacto directo y la escucha de las inquietudes vecinales en el barrio Mutual Banco San Juan I y alrededores.

En su recorrido, el gobernador instó a la comunidad a participar de las legislativas: “Pedirles, sobre todo, a los sanjuaninos y sanjuaninas que nos están escuchando, que nos están viendo, que vayan a votar el domingo. Es muy importante poder contar con un porcentaje interesante de participación”, resaltó.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.25.45

Los vecinos tuvieron la oportunidad de interactuar no sólo con Martín, sino también con Laura Palma y Federico Rizo, los otros dos integrantes de la lista, quienes recibieron muestras de apoyo durante todo el camino.

Los capitalinos compartieron con el primer mandatario la alegría de contar con nueva luminaria LED recientemente inaugurada, que permitió alcanzar el 100% de cobertura de iluminación con esta moderna tecnología en todo el ejido de Capital, gracias a un plan que contó con fondos del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional) y el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial.

En ese sentido, la vecina Edith Linares, destacó que "tenemos nueva luminaria y eso ha beneficiado a la seguridad del barrio. Debe ser uno de los barrios más seguros de la provincia".

También la gente agradeció los trabajos de pavimentación históricos en importantes tramos de calles de la ciudad como son Avenida Libertador, Las Heras, Córdoba y Paula Albarracín de Sarmiento.

Orrego se comprometió a que, si son electos, los representantes del Frente X San Juan serán férreos defensores de la provincia. Pidió a los vecinos que “nos acompañen, que nos echen esa mano a los efectos de poder contar con representantes que solo respondan en el Congreso de la Nación a los intereses de los sanjuaninos. Esa es la única bandera, como siempre digo, que llevamos en el pecho, de defender los intereses de San Juan”.

Además, los candidatos y el gobernador explicaron los detalles de la Boleta Única Papel, un cambio que impactará directamente en la experiencia de los votantes este domingo y que necesita de una información clara y anticipada.

“Siempre es importante poder expresar que la nueva forma que vamos a tener de votar, una Boleta Única Papel, es un sistema efectivo, que se utiliza en más del 90% del mundo, pero lo cierto también es que es nuestra primera experiencia. Entonces, es importante poder llegar con ese mensaje de saber cómo se vota. Vamos a ahorrar mucho dinero y no se va a prestar para prácticas que en el pasado fueron poco fértiles para el terreno de la democracia”, destacó Orrego.

La actividad concluyó con un balance positivo, reforzando el compromiso de Orrego y X San Juan de gobernar con un eficaz cuidado de los recursos para dar respuesta a las necesidades prioritarias de todas las familias sanjuaninas.

En este marco, el mandatario expresó que “San Juan es una provincia que está ordenada financiera y económicamente, gracias a su austeridad, gracias a tener una disciplina fiscal, y sabiendo, por supuesto, que gobernar es administrar prioridades. Nuestras prioridades las conoce todo el mundo, pero claramente a la salud, la educación, la seguridad, a todo lo que significa nuestra matriz productiva, la acompañamos con una cadena de valor, con un valor agregado, que es la infraestructura. Cuidamos puestos de trabajo”.

