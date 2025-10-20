lunes 20 de octubre 2025

Justicia

Daniel Galvani fue confirmado al frente del Ministerio Público como fiscal General subrogante

La Corte de Justicia oficializó la designación del actual fiscal de Cámara, que continuará conduciendo el organismo hasta que la Cámara de Diputados elija al nuevo titular. El acto de juramento será este martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
daniel galvani

La Corte de Justicia de San Juan resolvió designar a Daniel Galvani como fiscal General subrogante, una decisión que formaliza el rol que el funcionario ya venía cumpliendo desde hace varios meses. Con esta resolución, Galvani quedará al frente del Ministerio Público, que abarca tanto a las Fiscalías como a la Asesoría Oficial, hasta que se concrete el nombramiento definitivo del nuevo fiscal General.

El acto de juramento está previsto para este martes a las 10 de la mañana en la Sala de Acuerdos de la Corte, según confirmaron desde la Fiscalía General. La acordada fue firmada por los ministros Adriana García Nieto (presidenta), Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria.

La designación llega después del fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ocurrido el 21 de julio pasado, quien condujo el Ministerio Público durante más de tres décadas. Su muerte dejó vacante uno de los cargos más relevantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.

En ese contexto, se aplicó el procedimiento reglamentario que establece un sorteo entre los fiscales de Cámara para definir la subrogancia. El resultado recayó en Galvani, quien ya había asumido temporalmente la conducción durante los últimos meses de enfermedad de Quattropani. El mandato provisorio vencía al cumplirse los 90 días desde la vacancia del cargo, por lo que la Corte debía definir su continuidad.

Con la decisión tomada, el máximo tribunal ratificó la permanencia de Galvani al frente de la Fiscalía General, garantizando la continuidad institucional del organismo mientras avanza el proceso político para designar al nuevo titular.

De perfil reservado y con una trayectoria sólida en el fuero penal, Galvani es abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo. En 2016 fue nombrado fiscal de Instrucción N.º 4 y, tres años después, ascendió a fiscal de Cámara N.º 3, cargo que ocupa actualmente. Su experiencia y su estilo de gestión le valieron el consenso dentro del ámbito judicial para encabezar esta etapa de transición.

Por ahora, la definición final sigue en manos de la Cámara de Diputados, que deberá elegir entre tres postulantes: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal Matías Senatore. Hasta entonces, será Daniel Galvani quien continúe conduciendo el Ministerio Público de San Juan.

