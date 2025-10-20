lunes 20 de octubre 2025

Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

La candidata suplente a diputada nacional por Evolución Liberal fue con el equipo al supermercado y compartió sus secretos para gastar menos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-17 at 11.07.30 PM

Celeste Clavel Lanteri es coach ontológica, madre de tres hijas y actualmente candidata suplente a diputada nacional por Evolución Liberal para las elecciones legislativas de este 2025 En plena campaña, fuimos con ella y su changuito para conocer cómo organiza su compra semanal. La acompañamos con el equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo de San Juan para estas elecciones.

Durante el recorrido, Celeste mostró cómo equilibra su rol de madre, trabajadora y candidata. Entre las góndolas, selecciona productos que reflejan prioridades familiares y decisiones económicas. Por ejemplo, elige fideos para cocinarle a sus hijas: “Siempre los más económicos”, comenta.

También incluye café para batir, “en el caso que deba hacer un café para que Sergio Vallejos, el primer candidato de su lista, tome”. Entre la carne y el pollo, la decisión es clara: elige pollo por ser más accesible en precio.

Al llegar al pasillo de yerbas, opta por una con “yuyos”, más suave, ideal para el mate de todos los días.

Entre precios, productos y detalles de su vida cotidiana, Celeste Clavel Lanteri compartió cómo es un día más en su rutina.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #parenenoff Campaña entre góndolas: acompañamos a Celeste Clavel Lanteri, coach ontológica, mamá de tres e integrante de Evolución Liberal, en su compra semanal. Entre fideos, yerba y café para batir, contó cómo combina su rol de madre, trabajadora y candidata. “Siempre los más económicos”, dice mientras elige qué llevar para sus hijas. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #tiempostreaming #sanjuan #tiempodesanjuan #parenenoff"
Temas
