Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

Celeste Clavel Lanteri es coach ontológica, madre de tres hijas y actualmente candidata suplente a diputada nacional por Evolución Liberal para las elecciones legislativas de este 2025 En plena campaña, fuimos con ella y su changuito para conocer cómo organiza su compra semanal. La acompañamos con el equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo de San Juan para estas elecciones.

Durante el recorrido, Celeste mostró cómo equilibra su rol de madre, trabajadora y candidata. Entre las góndolas, selecciona productos que reflejan prioridades familiares y decisiones económicas. Por ejemplo, elige fideos para cocinarle a sus hijas: “Siempre los más económicos”, comenta.

También incluye café para batir, “en el caso que deba hacer un café para que Sergio Vallejos, el primer candidato de su lista, tome”. Entre la carne y el pollo, la decisión es clara: elige pollo por ser más accesible en precio.

Al llegar al pasillo de yerbas, opta por una con “yuyos”, más suave, ideal para el mate de todos los días.

Entre precios, productos y detalles de su vida cotidiana, Celeste Clavel Lanteri compartió cómo es un día más en su rutina.

