Edith Liquitay y un house tour muy especial: entre sus padres políticos y su militancia en el PTP

En el marco de las elecciones 2025, Edith Liquitay, candidata a diputada nacional suplente en primer término, invitó al equipo de “Paren en Off”, el especial de Tiempo de San Juan, a recorrer una vivienda muy especial: la casa de Alberto Aguero, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo San Juan, y de su esposa Perla Werner, recientemente fallecida.

La candidata, quien además de su labor política es sindicalista de Adicus y profesora de Biología, recordó que se crio en ese hogar, al que asiste desde los 18 años. Allí, el comedor fue testigo de numerosas reuniones políticas, mientras que el fondo, rodeado de plantas colgantes y sombra natural, funcionaba como epicentro de encuentros familiares.

Liquitay contó que en esa vivienda dio sus primeros pasos en la política, destacando la importancia de aquel espacio en su formación personal y política. La visita permitió conocer no solo el lugar donde creció, sino también los recuerdos y enseñanzas que marcaron su camino en la militancia.

