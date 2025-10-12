Leopoldo Bravo, el caudillo realizador: A 62 años, grandes obras que subsisten y son íconos del San Juan moderno

El primer gobierno de Leopoldo Bravo marcó el desarrollo de infraestructura de San Juan.

El 12 de octubre de 1963, San Juan iniciaba una etapa de progreso y acción. En esa fecha, Leopoldo Bravo asumía su primer mandato como gobernador de la provincia, alimentando su historia de figura central de la política sanjuanina, como primer mandatario provincial en tres ocasiones. El bloquista desplegó durante su gestión inicial un cúmulo de obras que, 62 años después, siguen en pie, la mayoría funcionales y emblemas de la identidad sanjuanina.

El historiador del bloquismo sanjuanino, Carlos Ciro Maturano , relató para TIEMPO DE SAN JUAN la historia de ese primer gobierno, que arranca con una victoria que no fue fácil, pero que se convirtió en una gesta constructiva que perduró en el tiempo.

La lucha por el poder: desquite en las urnas

La llegada de Don Leopoldo al poder en 1963 estuvo precedida por la amargura bloquista debido a la anulación de las elecciones el año anterior, en las que legítimamente habían triunfado. El objetivo era claro: el desquite, sin agravios, solo en las urnas.

El bloquismo, con una maquinaria electoral desplegada "como en los mejores tiempos de Federico Cantoni", estaba organizado y era respetado. Las elecciones se celebraron el 7 de julio de 1963. Leopoldo Bravo, al votar en la Escuela Obreros del Porvenir a las 09:15, se mostró optimista, asegurando que harían una "brillante elección". Esta victoria consolidó al bloquismo como una fuerza hegemónica en San Juan, con Luis Cattani asumiendo como vicegobernador.

El 12 de octubre, la Casa de las Leyes se engalanó para la Asamblea Legislativa. Tras el arribo del Gobernador, a las 10:05, entre vítores y aplausos que colmaban las adyacencias del Estadio y la Legislatura, Bravo (junto a Cattani) prestó juramento a las 10:09. Juró "por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, de cumplir la constitución, las leyes y los intereses de San Juan".

En el palacio gubernamental, tras una nutrida caravana que lo acompañó desde la Legislatura de San Juan, Bravo asumió oficialmente el mando. A sus 44 años, su experiencia como diplomático marcaba su personalidad, exhibiendo una manera pausada de enfrentar retos y un lenguaje cortés y casi ceremonioso.

Su madre, Doña Enoé Bravo, de 72 años, visiblemente emocionada, compartió su sentir al verlo cumplir su deber con el pueblo de San Juan, sumergida en "esos silencios del alma que solo el amor de una madre comprende".

El mensaje de Bravo fue de convicción: su gestión sería de respeto y tranquilidad bajo el amparo de la Constitución. Auguró que se iniciaba un paréntesis de trabajo y acción para todos los sectores de la población, sin distinción de ideologías.

Mil días de gesta constructiva (1963-1966)

El primer gobierno de Bravo, aunque fue truncado por el golpe militar de Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, dejó un legado imborrable marcado por obras de infraestructura emblemáticas y un enfoque pragmático en la gestión.

Este mandato se distinguió por una apuesta decidida al desarrollo provincial. A continuación, se detallan las grandes obras que transformaron a San Juan:

1. Turismo:

• Estadio Cubierto Dr. Aldo Cantoni: hoy refaccionado a nuevo es epicentro del deporte en sus máximas expresiones y eventos culturales.

• Autódromo El Zonda Eduardo Copello: se vuelve a usar este fin de semana.

• Camino Internacional a Chile-Paso Agua Negra: Esta obra, iniciada en el último gobierno de Federico Cantoni, fue continuada, logrando la apertura del camino el 1 de marzo de 1965. Hoy es vía pujante de integración con Chile.

• Aeropuerto Las Chacritas: hoy Domingo Faustino Sarmiento, luce refaccionado.

• Ruta Tello-Milagro: Construcción de 120 km de camino en la provincia de San Luis, lo que resolvió definitivamente la incomunicación de San Juan con Córdoba.

• Puente de las Hornillas: Construido sobre el río de los Patos, uniendo las zonas de Barreal, Calingasta y San Juan con el sector cordillerano.

• Casino Provincial: Construido en 1964 especialmente para Casino Provincial, el edificio que durante más de cuarenta años fue símbolo del juego en la provincia, ubicado por Avenida Libertador al lado de la Legislatura. En octubre de 2007 dejó de funcionar allí el casino y el edificio comenzó a prepararse para albergar el ahora Museo de Bellas Artes.

2. Hoteles

En respuesta a las necesidades hoteleras de la provincia, la gestión de Bravo revitalizó el sector turístico:

• Hotel Provincial (ex - Nogaró) y galería anexa: Fue financiado con la venta de los locales integrantes de la galería anexa. El hotel, cerrado desde junio de este año, espera relicitar su nuevo concesionario.

• Reforma y ampliación Hotel Pismanta: Ubicado en el Departamento Iglesia, se buscó brindar mayor comodidad y adecuada atención a sus visitantes. Hoy ofrece alojamiento y servicio de spa, entre otros.

• Hotel Sussex: Concebido originalmente como hotel de turismo, fue reintegrado a su destino específico luego de ser utilizado como solución habitacional. Hoy es la sede del Poder Legislativo, en Libertador y Las Heras.

• Hosterías: Se construyeron los núcleos hoteleros de Valle Fértil, Agua Hedionda y Difunta Correa.

3. Vivienda y transformación urbana:

Una de las realizaciones que más impactó y "quedó en la retina de los sanjuaninos -tal vez por su espectacularidad" - fue la solución al déficit habitacional heredado del terremoto de 1944.

• Edificios de departamentos (monoblocks): Utilizando métodos suecos de construcción rápida, la empresa Vialco levantó la estructura de cada edificio de diez plantas en solo cinco días. Esta edificación piso a piso, antisísmica y premoldeada, fue un símbolo de eficiencia. Los dos monoblocks se ubican en la esquina de Av. I. de la Roza y Av. Alem y siguen siendo íconos de la ciudad.

• Construcción de viviendas: En total, el gobierno llegó a construir alrededor de 6.000 casas.

4. Economía, riego y producción:

Bravo impulsó políticas clave para el sector agrario, fundamental en la provincia:

• Corporación Agroeconómica Vitícola y Comercial (CAVIC): Destinada a regular los precios de la uva y el vino, protegiendo a los productores locales en un contexto de incertidumbre económica nacional.

• Canal Céspedes: Se construyeron más de 70 km de canales de hormigón, siendo el Canal Céspedes el más significativo, permitiendo más de 30 m3 de agua por segundo.

• Diques: Se construyeron los Diques Los Cauquenes y Pedernal (regulador de riego). Además, en junio de 1966, se adjudicó la Presa de El Horcajo.

El Gobernador Bravo recorriendo obras de Canal Maliman, Buena Esperanza. Jachal 1965.

5. Educación y sociedad:

• Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento: Esta institución fue la base de la actual Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

• Escuelas y Plan Comunitario: El gobierno se propuso erradicar las "escuelas ranchos" de la tierra sarmientina. Se construyeron 70 escuelas y se puso en ejecución un plan comunitario para edificar 80 aulas en diferentes establecimientos. Este plan aplicó el principio de subsidiaridad: el Estado aportaba el material y la dirección técnica, mientras que los vecinos ponían parte del esfuerzo y la mano de obra. Se buscaba poner fin al concepto de Estado Providencia, donde la población se acostumbraba a recibir todo del Estado.

escuelas

• Templos: Hubo un decidido apoyo gubernamental a la construcción o terminación de varios templos, incluyendo la Iglesia ubicada en la Difunta Correa, la de Santa Lucía, la de Huaco, y se contribuyó especialmente a la construcción de la Cripta de la Iglesia Catedral.

Un legado perenne

La gestión de Leopoldo Bravo, aunque interrumpida prematuramente, demostró ser la de un líder capaz de combinar una visión de progreso con una fuerte identidad local. El fortalecimiento del bloquismo y, sobre todo, la infraestructura masiva (desde autódromos hasta monoblocks), siguen siendo la impronta de aquel primer gobierno que, en poco menos de tres años, transformó a San Juan y sentó las bases para la prosperidad de las décadas siguientes.