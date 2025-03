Leopoldo Bravo, en Off the record: del "me gusta Milei" al "soy recontra casta" y el traje de candidato

El miércoles, el dirigente bloquista Leopoldo Bravo participó de Off the record, el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan. El joven empresario que ostenta un apellido ilustre en la provincia habló de todo. Bancó el Gobierno nacional de Javier Milei, reconoció que el Partido Bloquista debía hacer un mea culpa y aseguró que le encantaría ser candidato en las elecciones legislativas nacionales de este 2025.

El empresario -socio fundador de la firma Alumaster- contó que nació en el debate político y que en la casa de sus abuelos las discusiones eran constantes y hasta "divertidas". Actualmente, retornó a la participación en el Partido Bloquista y analizó el Gobierno libertario. Bravo aseguró: "A mi me gusta el Gobierno nacional" y argumentó su preferencia en la estabilidad macroeconómica del país.

"Tengo una fábrica de aberturas de aluminio. Con el gobierno pasado, estaba concentrado con mi socio en controlar costos y precios todo el día, todos los días. Calculábamos con un dólar que no sabíamos. Vivíamos a la expectativa todo el tiempo. El Presidente acomodó la macro. Soy un tipo normal que el lunes se levanta a vender ventanas. Con la inflación que teníamos no sabíamos que podíamos comprar en el supermercado. Vendías un trabajo y no sabía si tenías para comprar los materiales para la entrega. Esa locura ya no está. Ahora tenemos para financiar. Todo es más previsible", ejemplificó. "Llevamos casi un año y cuatro meses con la misma lista de precios en dólares", enfatizó.

En ese sentido, Bravo no sólo bancó a Milei, sino que pidió que "apriete el acelerador un poco más", que siga el camino de la deep motosierra: "Tiene que seguir con las reformas para que seamos más baratos. Sé que hay que proteger la industria porque genera trabajo, pero con gobiernos de tinte proteccionista terminamos con un 55% de pobres. Está mal. Creo que la bomba hiperinflacionario se desactivó".

Asimismo, afirmó: "Quiero que apriete el acelerador un poco más. No sé si la motosierra, el nombre que le quieran poner. Al Presidente lo tomábamos como un panelista de programa de chimentos. Resulta que el panelista tenía una habilidad de poner temas sobre la mesa. Más allá de que es sólido con datos. Tuvo la habilidad de poner temas sobre la mesa cuando la clase política no pudo". En esa crítica a los políticos tradicionales entró él mismo: "Yo soy recontra casta aunque me levante a trabajar todos los días. La gente no lo sabe porque no me conoce y no hay problema".

Bravo hizo un cuestionamiento al bloquismo por la continuidad en el tiempo de la alianza con el Partido Justicialista durante 20 años. "La alianza con el PJ la arma mi padre en el 2003, antes estuvo el gobierno de la Alianza y antes estuvo Carlos Menem, que era justicialista. No es una crítica al peronismo. Pero tenemos que hacer un mea culpa los dirigentes del partido por apoyar un modelo que no funcionó. El partido pasó 20 años sin mover fichas, sin actualización". Aunque no quiso ahondar en críticas porque "no estaba metido en la vida interna, es fácil opinar de afuera".

El empresario sanjuanino afirmó que "hay que tener coherencia. Participo en el bloquismo, es una cuestión hasta familiar. Los dirigentes del partido son amigos, son gente cercana. En la primera interna, Luis Rueda convocó a mi mamá (Laura Adámoli). Fui convencional por el comité de Desamparados. En la siguiente interna, Luis me vuelve a convocar. También a mi amigo Eduardo Bazán Agrás. Dijimos que vamos a trabajar por la unidad del Partido Bloquista. Hagamos un mea culpa. Mi diagnóstico es que la gente que no está involucrada en la política y no tiene ni idea del bloquismo. El partido tiene estructura, tiene afiliados y hay que hacerlo valer. Hay gente muy valiosa en el partido. Hay que aprovechar a los que tienen experiencia, a los que tienen gestión, a los que tenemos ganas".

Finalmente, reiteró sus ganas de ser candidato: "Me encantaría". Pero reconoció que "no es decisión mía participar en una lista porque no estoy en el armado. Si me necesitan, estoy. Mis condiciones son trabajar bien. Antes no participaba porque no estaba de acuerdo con el proyecto. No iba a tirar bombas desde afuera". ¿En una elección nacional te gustaría jugar con Milei? "Sí", respondió. No obstante, Bravo tendrá un comportamiento de apertura: "Con el que me llame, me siento. Charlemos. Hay que ver qué se ofrece en términos de trabajo. A Peluc (representante del Presidente en San Juan) lo conozco por la actividad. Al Gobernador (Marcelo Orrego) no lo conozco personalmente, si me quiere invitar un café...". Dejó la puerta abierta.