domingo 12 de octubre 2025

Elecciones legislativas

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

Lo revelan las encuestas que maneja la cúpula del mileismo citadas por el diario La Nación, que divide las provincias entre las que encuentras posibilidades de triunfo y las que no.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Restan 14 días para las elecciones legislativas y las encuestas están que arde. Distintas consultoras analizan cómo les irá a los libertarios en unas elecciones donde varios condimentos generaron polémica y comenzaron a influir en la intención de voto. Ahora, según los cálculos que manejan desde Casa Rosada, se estudia cada escenario, donde se dan por perdedores en distintas provincias, entre ellas San Juan.

Conforme publica este domingo diario La Nación, el triunfo seguro se daría solo en siete distritos: CABA, Entre Ríos, Rio Negro, Tierra del Fuego, Salta, Chaco y Mendoza. Cabe recordar que el mandatario nacional estuvo realizando su gira de campaña en la vecina provincia, sin pasar por otra provincia de Cuyo.

Por su parte, San Juan figura en el listado de las jurisdicciones donde reconocen habrá derrota del partido violeta. Además de nuestra provincia, consideran que los números no serán los mejores en Provincia de Buenos Aires (cuyo último resultado electoral generó un fuerte cimbronazo político-económico), Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut.

En la provincia, el partido de Javier Milei, quien lleva de primer candidato a Abel Chiconi, medirá fuerzas en las urnas ante dos frentes que se alzan por el resto. Por un lado, se encuentra el Frente Por San Juan, fuerza que representa al orreguismo, con el actual vicegobernador Fabián Martín encabezando la lista, seguido por la actual ministra de Gobierno, Laura Palma, y el bloquista Federico Rizzo, actual diputado provincial proporcional, en tercer término.

Del otro lado se encuentra Fuerza San Juan, el frente del justicialismo sanjuanino que tienen como cabeza de lista Cristian Andino, quien acompañó en las elecciones pasada la fórmula provincial en la vice gobernación. Lo acompaña la actual intendenta de Caucete, Romina Rosas, y cierra la lista el histórico dirigente chimbero, Fabián Gramajo.

Los libertarios sanjuaninos que responden al espacio de Javier Milei llegarán al 26 de octubre con la propuesta encabezada por Abel Chiconi, quien supo estar al frente del INV. Estará acompañado por Mariana Coria y el tercer término el ex bloquista Juan Sancassani.

En Nación no consideran que San Juan se tiña de violeta para estas elecciones, pese al resultado que obtuvieron durante las elecciones generales del 2023 que le dieron la presidencia a Javier Milei.

Sin embargo, la estrategia en Casa Rosada seguirá siendo la misma que vienen manteniendo en clima de campaña: repetir la idea que votar al oficialismo implica avanzar, mientras que el voto al kirchnerismo implica “retroceder”.

A 14 días de los comicios, aseguran que las cuentas son claras. Entre las alianzas y los distritos donde los libertarios son fuertes, consideran que la victoria será segura solo en siete jurisdicciones; mientras que la derrota la predicen en otros siete distritos.

De esta manera, los esfuerzos en los días que quedan estarán puestos en lograr los puntos que necesitan para ganar bancas en el Congreso en distritos como Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Misiones y Neuquén, donde aseguran que están peleando el resultado.

Las intensas recorridas del Presidente de estos últimos días por Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Mar del Plata, Mendoza, San Isidro en la provincia de Buenos Aires, Chaco y Corrientes se multiplicarán antes y después del viaje a Washington, que comenzará el lunes y culminará el miércoles, aseguran desde el Gobierno.

En la mesa de campaña aseguran que la foto de Milei con Trump “va a ayudar y dar tranquilidad” en los mercados y en los electores, luego del anuncio del swap por U$S 20.000 millones y la intervención explícita que el Tesoro americano llevó adelante en los mercados, con el objetivo de sostener el precio del dólar.

Todas las provincias del país elegirán diputados nacionales el 26 de octubre y renovarán 127 bancas de las 257 que hay en el Congreso. El oficialismo tiene 37 y arriesga los ocho lugares de quienes ingresaron en 2021, por lo que los esfuerzos están puestos en lograr mayor adhesión para las gestiones y proyectos que tiene Javier Milei y su equipo para los próximos dos años de gestión, teniendo en cuenta que en la actualidad el Congreso no ha acompañado todas las decisiones de Milei, sobre todo las tomada en torno a DNU, jubilados, recortes entre otras decisiones presidenciales que quedaron en jaque en mano de los legisladores.

