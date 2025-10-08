miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevo rechazo judicial

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

El juez Alejo Ramos Padilla confirmó la decisión de dar lugar a la renuncia de Espert, pero no al enroque de nombres. Por lo que, la actriz encabezaría la nómina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido del frente La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales, tras la renuncia de José Luis Espert. En su lugar, el magistrado confirmó en primer término a Karen Reichardt, nombre artístico de Karina Celia Vázquez, aplicando el criterio de "corrimiento ascendente natural" en la lista.

Lee además
José Luis Espert y Diego Santilli.
Elecciones 2025

Afirman que La Libertad Avanza pidió reemplazar a Santilli por Espert y buscan reimprimir las boletas
Los vecinos de Mansilla, la localidad entrerriana donde Daiana Mendieta fue asesinada, en shock
Dolor en Entre Ríos

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 para este caso específico, que establece que las vacantes deben ser cubiertas por candidatos del mismo sexo. Según el fallo, esta norma no es aplicable cuando se trata del primer lugar de una lista.

El juez también destacó que, junto con la renuncia de Espert, se presentaron otras dos dimisiones —Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea— que, en su interpretación, buscaban manipular la composición de género para facilitar la llegada de Santilli al primer puesto.

“La renuncia intempestiva de dos candidatas mujeres fuerza una situación en la que, si se reemplaza a Espert por Santilli, quedarían dos varones al final de la lista, lo que generaría una aparente inconstitucionalidad”, explicó el magistrado, citando además la postura de la fiscal Roteta, quien advirtió que permitir esa maniobra implicaría "volver en contra del colectivo protegido" el principio de paridad de género.

De mantenerse firme la resolución judicial, los primeros cinco lugares de la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires quedarán así: Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.

*Con información de NA

Temas
Seguí leyendo

Horror en Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas

Violento ataque: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Nación eliminó hasta fin de año las retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados

Horror en Entre Ríos: una camioneta blanca y rastros de sangre revelan el crimen de Daiana

Nación aprobó la extradición de Fred Machado, tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que el motochorro arrastra a la monja.
En Córdoba

Violento ataque: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Te Puede Interesar

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia video
Paleontólogos en red

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia

Por Celeste Roco Navea
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.
Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner
Resolución judicial

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner