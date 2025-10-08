Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido del frente La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales, tras la renuncia de José Luis Espert. En su lugar, el magistrado confirmó en primer término a Karen Reichardt, nombre artístico de Karina Celia Vázquez, aplicando el criterio de "corrimiento ascendente natural" en la lista.

La decisión, que aún puede ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral, fue tomada en línea con el dictamen de la fiscal electoral del distrito, Laura Roteta. Ambos coincidieron en que no correspondía alterar artificialmente el orden ni la paridad de género de la nómina.

Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 para este caso específico, que establece que las vacantes deben ser cubiertas por candidatos del mismo sexo. Según el fallo, esta norma no es aplicable cuando se trata del primer lugar de una lista.

El juez también destacó que, junto con la renuncia de Espert, se presentaron otras dos dimisiones —Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea— que, en su interpretación, buscaban manipular la composición de género para facilitar la llegada de Santilli al primer puesto.

“La renuncia intempestiva de dos candidatas mujeres fuerza una situación en la que, si se reemplaza a Espert por Santilli, quedarían dos varones al final de la lista, lo que generaría una aparente inconstitucionalidad”, explicó el magistrado, citando además la postura de la fiscal Roteta, quien advirtió que permitir esa maniobra implicaría "volver en contra del colectivo protegido" el principio de paridad de género.

De mantenerse firme la resolución judicial, los primeros cinco lugares de la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires quedarán así: Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y Johanna Longo.

