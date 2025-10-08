San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.

Aunque sigue siendo una celebración resistida, cada vez son más los sanjuaninos que festejan Halloween, una fiesta que atrae principalmente a niños y jóvenes. Aun cuando restan más de tres semanas para el 31 de octubre, fecha de la celebración, las vidrieras de los cotillones sanjuaninos ya lucen decoradas en negro y naranja. Incluso, ya hay clientes que, poco a poco, comienzan a comprar. Con un marcado incremento de opciones respecto a años anteriores, debido al ingreso cada vez mayor de elementos importados, estas son las tendencias y precios en el comercio local.

A través de un recorrido realizado por Tiempo de San Juan en locales del microcentro, se pudo advertir una mayor cantidad de elementos para adornar espacios o disfrazarse. Sin embargo, los diseños disponibles siguen siendo los tradicionales.

image

Entre las máscaras, las más comunes son las de brujas, esqueletos, payasos, personajes de películas de terror como Scream o Freddy Krueger, y las de diablos de distintos colores y formas. Lo que llama la atención esta vez es la diversa variedad de caretas con motivos y personajes de Five Nights at Freddy's.

image

En cuanto a los precios, hay opciones para todos los bolsillos, dependiendo del material de cada una. Los valores comienzan en $1.100 y superan incluso los $12.600.

Otro atractivo en esta oportunidad son las vinchas: las hay de diversos motivos y colores, con flores, pintura que imita sangre o velas que encienden luces. Sus precios oscilan entre los $3.000 y $5.000, aproximadamente.

image

En la misma línea, se puede conseguir una importante variedad de gorros y pelucas, con costos que van desde los $3.700 hasta los $6.200. Completan el rubro los apliques, como uñas y prótesis para aplicar en la piel (simulando, por ejemplo, tornillos o heridas), con precios que rondan los $6.000.

Otros accesorios, como lentes y corbatas llamativas, se pueden comprar desde $364 hasta $1.500.

image

Pero el mundo Halloween no termina allí. Los accesorios parecen interminables. Van desde las tradicionales carameleras de plástico con forma de calabaza para recolectar “dulces” —cuyos costos varían entre $4.100 y $7.950— hasta bolsas de cartón con el mismo fin, que se pueden adquirir desde $850.

Entre los adornos más llamativos figuran las lápidas con esqueletos y luces ($39.000); las brujas, payasos y fantasmas colgantes (desde $6.800); y las velas con diversas formas ($12.600).

image

Las pegatinas de gel con colores flúor o brillantes cuestan unos $3.100 por plancha, y los globos con formas van desde $2.100 hasta $7.300. También hay una enorme variedad de guirnaldas de papel, plástico o cartón, cuyos precios comienzan en los $2.700.

Para la mesa, existen opciones de manteles a $3.580, vasos de cartón a $2.500 el pack y juegos de platos de cartón por alrededor de $2.500. La bolsa de sorbetes con dibujos alusivos cuesta $2.674, y las llamativas copas de acrílico rojas con mano de esqueleto se pueden comprar por $5.248 cada una.

En cuanto a las ventas, desde los comercios consultados indicaron que, aunque pusieron los productos en góndola ni bien comenzó el mes, recién ahora empiezan a notar más movimiento. Esperan que, a medida que se acerque la fecha, la demanda crezca.