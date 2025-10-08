miércoles 8 de octubre 2025

Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Aunque todavía faltan más de tres semanas para el festejo, las vidrieras de las casas de cotillón ya están vestidas para la Noche de Brujas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.

Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.

Aunque sigue siendo una celebración resistida, cada vez son más los sanjuaninos que festejan Halloween, una fiesta que atrae principalmente a niños y jóvenes. Aun cuando restan más de tres semanas para el 31 de octubre, fecha de la celebración, las vidrieras de los cotillones sanjuaninos ya lucen decoradas en negro y naranja. Incluso, ya hay clientes que, poco a poco, comienzan a comprar. Con un marcado incremento de opciones respecto a años anteriores, debido al ingreso cada vez mayor de elementos importados, estas son las tendencias y precios en el comercio local.

A través de un recorrido realizado por Tiempo de San Juan en locales del microcentro, se pudo advertir una mayor cantidad de elementos para adornar espacios o disfrazarse. Sin embargo, los diseños disponibles siguen siendo los tradicionales.

image

Entre las máscaras, las más comunes son las de brujas, esqueletos, payasos, personajes de películas de terror como Scream o Freddy Krueger, y las de diablos de distintos colores y formas. Lo que llama la atención esta vez es la diversa variedad de caretas con motivos y personajes de Five Nights at Freddy's.

image

En cuanto a los precios, hay opciones para todos los bolsillos, dependiendo del material de cada una. Los valores comienzan en $1.100 y superan incluso los $12.600.

Otro atractivo en esta oportunidad son las vinchas: las hay de diversos motivos y colores, con flores, pintura que imita sangre o velas que encienden luces. Sus precios oscilan entre los $3.000 y $5.000, aproximadamente.

image

En la misma línea, se puede conseguir una importante variedad de gorros y pelucas, con costos que van desde los $3.700 hasta los $6.200. Completan el rubro los apliques, como uñas y prótesis para aplicar en la piel (simulando, por ejemplo, tornillos o heridas), con precios que rondan los $6.000.

Otros accesorios, como lentes y corbatas llamativas, se pueden comprar desde $364 hasta $1.500.

image

Pero el mundo Halloween no termina allí. Los accesorios parecen interminables. Van desde las tradicionales carameleras de plástico con forma de calabaza para recolectar “dulces” —cuyos costos varían entre $4.100 y $7.950— hasta bolsas de cartón con el mismo fin, que se pueden adquirir desde $850.

Entre los adornos más llamativos figuran las lápidas con esqueletos y luces ($39.000); las brujas, payasos y fantasmas colgantes (desde $6.800); y las velas con diversas formas ($12.600).

image

Las pegatinas de gel con colores flúor o brillantes cuestan unos $3.100 por plancha, y los globos con formas van desde $2.100 hasta $7.300. También hay una enorme variedad de guirnaldas de papel, plástico o cartón, cuyos precios comienzan en los $2.700.

Para la mesa, existen opciones de manteles a $3.580, vasos de cartón a $2.500 el pack y juegos de platos de cartón por alrededor de $2.500. La bolsa de sorbetes con dibujos alusivos cuesta $2.674, y las llamativas copas de acrílico rojas con mano de esqueleto se pueden comprar por $5.248 cada una.

En cuanto a las ventas, desde los comercios consultados indicaron que, aunque pusieron los productos en góndola ni bien comenzó el mes, recién ahora empiezan a notar más movimiento. Esperan que, a medida que se acerque la fecha, la demanda crezca.

