Lanzan el dulce de leche Dubai: chocolate con sabor a ¿San Juan?

El producto se presenta en un envase verde de 250 gramos que destaca por su diseño llamativo, alineado con la estética premium del chocolate Dubai , cuya popularidad inspiró este nuevo lanzamiento. Desde La Serenísima lo anunciaron en sus redes sociales con entusiasmo: "Nuestro clásico argentino, el que se unta, se cucharea y se disfruta, tiene una nueva versión, con chocolate sabor pistacho. Rompemos las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de Leche Dubai ".

Recetas fáciles ¡Para que no lo cortes con una amoladora! Los tres tips para que el matambre sea una "mantequita"

El dulce de leche Dubai busca captar tanto a los consumidores fieles como a los más curiosos, ofreciendo una experiencia diferente sin perder la esencia del sabor nacional. La incorporación del pistacho -uno de los sabores más en tendencia- junto con el crocante del kadaif y el contraste del chocolate amargo, lo posiciona como una alternativa gourmet que va más allá del postre tradicional.

Este lanzamiento se apoya en el éxito previo del chocolate Dubai, que se ganó un lugar destacado en las góndolas argentinas gracias a sus combinaciones innovadoras, sus envases de diseño y su posicionamiento como producto premium accesible. Ahora, con esta nueva versión del dulce de leche, La Serenísima apuesta a replicar ese fenómeno en un segmento que, aunque clásico, aún tiene margen para sorprender.

Con esta jugada, la marca busca conquistar nuevos paladares y reforzar su presencia en el mercado con un producto que une lo mejor del sabor argentino con las tendencias globales, y todo indica que podría convertirse en uno de los hits de la temporada.

San Juan consolida su liderazgo como productor de pistacho en el pais

Su origen proviene de Medio Oriente; mas preciso del Imperio Persa. Sus nutrientes eran utilizados para la medicina en la antigüedad. Es mas, algunas culturas sostenian que era signo de prosperidad cuando la persona reposaba sobre el arbol y escuchaba el sonido del fruto maduro al abrirse. Lo cierto, es que desde hace 25 anos San Juan comenzo a ser referente por excelencia en el pais a la hora de producir pistacho.

La provincia paso de tener 500 hectareas a tener 6.000 en la actualidad y una proyeccion de 9.000 en los póximos 4 años). El cultivo del fruto seco en San Juan se está consolidando como una de las actividades agricolas mas prometedoras de la region con un entorno propicio para el desarrollo integral de esta actividad, desde la plantacion hasta el procesamiento y comercializacion, lo que incrementa el atractivo para nuevos actores en el sector agricola. El crecimiento del polo pistachero implica la creacion de empresas de servicios vinculadas, por ejemplo, para la cosecha y mantenimiento de equipos.

La produccion del fruto seco requiere tiempo generoso, es decir, varios anos hasta que sale la primera cosecha. Los arboles forman bosques impactantes y el fruto es bien cotizado a la hora de su comercializacion, sobre todo fuera del pais. Se trata del pistacho y el sanjuanino esta entre los 3 mejores del mundo en el que comparte el podio con Estados Unidos e Iran.

El arbol de pistacho puede dar frutos durante un siglo. Se logra a partir de la semilla, no de la estaca. La primera cosecha se obtiene en el quinto ano despues del injerto y se llega a plena produccion a los 10 anos con un promedio de 3.000 kilogramos por hectarea. Además, la cosecha anual se lleva a cabo en el mes de febrero-marzo. Asimismo, la provincia tiene plantacion de semillas de Kerman y polinizadora Perter y se estan incorporando Goldel Hill, Lost Hill y Kalenghouchi; variedades de gran tamano que se destinan para el mercado aperitivo.

La produccion de pistachos en la provincia es una apuesta que empezo desde hace 25 años. Las condiciones naturales de la provincia, sobre todo en 25 de Mayo, donde el fruto seco le gano al desierto en una tierra virgen, donde nadie se habia animado a sembrar nada, se suma otra zona conocida como Medano de Oro muy requerida para nuevas plantaciones de pistachos, ademas de los departamentos de Pocito, Sarmiento, Albardon, Angaco.

En la actualidad, San Juan es el primer productor del pais . Además, la provincia coloco en el mercado externo 192.295 kilos netos cuyo aporte fue de 1.7millones FOB en U$S durante 2024. Ademas, los principales destinos son: Brasil, Estados Unidos, Espana, Alemania, Italia, Chile, Rusia y Uruguay. Asimismo, vale resaltar el precio internacional que tiene este fruto seco; pues con cáscara tiene un valor entre 9 y 11 dolares y sin cáscara oscila entre 18 a 20 dolares.