martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De qué trata

Lanzan el dulce de leche Dubai: chocolate con sabor a ¿San Juan?

El nuevo Dulce de Leche Dubai es una fusión que combina el sabor tradicional con un producto que se cultiva en la provincia. Cuál es.

Por Giulia Lux
Dulce de leche con un producto de San Juan.

Dulce de leche con un producto de San Juan.

El producto se presenta en un envase verde de 250 gramos que destaca por su diseño llamativo, alineado con la estética premium del chocolate Dubai, cuya popularidad inspiró este nuevo lanzamiento. Desde La Serenísima lo anunciaron en sus redes sociales con entusiasmo: "Nuestro clásico argentino, el que se unta, se cucharea y se disfruta, tiene una nueva versión, con chocolate sabor pistacho. Rompemos las fronteras del sabor con el nuevo Dulce de Leche Dubai".

Lee además
Mirá el truco exprés para hacer huevos fritos.
Tomá nota

Sano y sin ensuciar: mirá el truco exprés para hacer huevos fritos en 30 segundos
¡para que no lo cortes con una amoladora! los tres tips para que el matambre sea una mantequita
Recetas fáciles

¡Para que no lo cortes con una amoladora! Los tres tips para que el matambre sea una "mantequita"

El dulce de leche Dubai busca captar tanto a los consumidores fieles como a los más curiosos, ofreciendo una experiencia diferente sin perder la esencia del sabor nacional. La incorporación del pistacho -uno de los sabores más en tendencia- junto con el crocante del kadaif y el contraste del chocolate amargo, lo posiciona como una alternativa gourmet que va más allá del postre tradicional.

Este lanzamiento se apoya en el éxito previo del chocolate Dubai, que se ganó un lugar destacado en las góndolas argentinas gracias a sus combinaciones innovadoras, sus envases de diseño y su posicionamiento como producto premium accesible. Ahora, con esta nueva versión del dulce de leche, La Serenísima apuesta a replicar ese fenómeno en un segmento que, aunque clásico, aún tiene margen para sorprender.

Con esta jugada, la marca busca conquistar nuevos paladares y reforzar su presencia en el mercado con un producto que une lo mejor del sabor argentino con las tendencias globales, y todo indica que podría convertirse en uno de los hits de la temporada.

San Juan consolida su liderazgo como productor de pistacho en el pais

Su origen proviene de Medio Oriente; mas preciso del Imperio Persa. Sus nutrientes eran utilizados para la medicina en la antigüedad. Es mas, algunas culturas sostenian que era signo de prosperidad cuando la persona reposaba sobre el arbol y escuchaba el sonido del fruto maduro al abrirse. Lo cierto, es que desde hace 25 anos San Juan comenzo a ser referente por excelencia en el pais a la hora de producir pistacho.

La provincia paso de tener 500 hectareas a tener 6.000 en la actualidad y una proyeccion de 9.000 en los póximos 4 años). El cultivo del fruto seco en San Juan se está consolidando como una de las actividades agricolas mas prometedoras de la region con un entorno propicio para el desarrollo integral de esta actividad, desde la plantacion hasta el procesamiento y comercializacion, lo que incrementa el atractivo para nuevos actores en el sector agricola. El crecimiento del polo pistachero implica la creacion de empresas de servicios vinculadas, por ejemplo, para la cosecha y mantenimiento de equipos.

La produccion del fruto seco requiere tiempo generoso, es decir, varios anos hasta que sale la primera cosecha. Los arboles forman bosques impactantes y el fruto es bien cotizado a la hora de su comercializacion, sobre todo fuera del pais. Se trata del pistacho y el sanjuanino esta entre los 3 mejores del mundo en el que comparte el podio con Estados Unidos e Iran.

El arbol de pistacho puede dar frutos durante un siglo. Se logra a partir de la semilla, no de la estaca. La primera cosecha se obtiene en el quinto ano despues del injerto y se llega a plena produccion a los 10 anos con un promedio de 3.000 kilogramos por hectarea. Además, la cosecha anual se lleva a cabo en el mes de febrero-marzo. Asimismo, la provincia tiene plantacion de semillas de Kerman y polinizadora Perter y se estan incorporando Goldel Hill, Lost Hill y Kalenghouchi; variedades de gran tamano que se destinan para el mercado aperitivo.

La produccion de pistachos en la provincia es una apuesta que empezo desde hace 25 años. Las condiciones naturales de la provincia, sobre todo en 25 de Mayo, donde el fruto seco le gano al desierto en una tierra virgen, donde nadie se habia animado a sembrar nada, se suma otra zona conocida como Medano de Oro muy requerida para nuevas plantaciones de pistachos, ademas de los departamentos de Pocito, Sarmiento, Albardon, Angaco.

En la actualidad, San Juan es el primer productor del pais . Además, la provincia coloco en el mercado externo 192.295 kilos netos cuyo aporte fue de 1.7millones FOB en U$S durante 2024. Ademas, los principales destinos son: Brasil, Estados Unidos, Espana, Alemania, Italia, Chile, Rusia y Uruguay. Asimismo, vale resaltar el precio internacional que tiene este fruto seco; pues con cáscara tiene un valor entre 9 y 11 dolares y sin cáscara oscila entre 18 a 20 dolares.

Temas
Seguí leyendo

Un gran secreto del Médano de Oro: la receta para deleitarse con una tarta de espárragos recién cosechados

El trago que promete ser un furor en el próximo verano: paso a paso, cómo hacerlo

Descubrí la tarta de ruibarbo y almendras, un postre poco conocido pero delicioso

¿Querés debutar con la parrilla? Conocé los tips para que el asado esté a punto caramelo

Conocé las tres recetas fáciles de ensaladas exóticas y más ricas para hacer

Los tres mejores yuyos para poner en el mate y darle más sabor

Día internacional del café: tres consejos de oro para ser el barista de tu propia casa

¿Fanático de la frutilla? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los espárragos del Médano de Oro brindan la posibilidad de recetas sanas y deliciosas como puede ser esta exquisita tarta.
Sabor bien nuestro

Un gran secreto del Médano de Oro: la receta para deleitarse con una tarta de espárragos recién cosechados

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Te Puede Interesar

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

Peñarol se bajó del Regional Amateur.
Oficial

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar