El INDEC dio a conocer el crecimiento del 10,4% de la industria minera

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a marzo e informó que creció 10,4% interanual.

En el primer trimestre del presente 2026 el acumulado del IPI minero se ubicó en el 6,4% .

¿Qué dice el informe del INDEC sobre el IPI minero de marzo de 2026?

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“En marzo de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 10,4% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 6,4% respecto a igual acumulado del año anterior”, comienza informando el informe del INDEC sobre el IPI minero de marzo de 2026.

Para el mismo período, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 2,4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior.

A su vez, la extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural marca que, en marzo de 2026, la “extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” da cuenta de la suba de 6,9% respecto a igual mes de 2025 y el acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 4,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

¿Qué dice el INDEC de la extracción de minerales metalíferos?

“En marzo de 2026, el índice de ‘Extracción de minerales metalíferos’ muestra una suba de 5,4% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 3,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Por otro lado, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, en marzo de 2026, el índice de ‘Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación’ muestra una suba de 50,5% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 27,9% respecto a igual acumulado del año anterior”, expresa.

En relación con la extracción de rocas ornamentales, siempre en marzo de este año, el índice demuestra una suba de 8,5% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 1,5% respecto a igual acumulado del año anterior.

Información sobre la extracción de piedra caliza y yeso

En este caso, la «extracción de piedra caliza y yeso» indica una suba del 7,7% respecto a igual mes de 2025 y un acumulado entre enero y marzo con una disminución de 1,1% respecto a igual acumulado del año anterior.

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Asimismo, sobre la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos se muestra un incremento del 9,2% respecto a igual mes de 2025. En este caso, el acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 4,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

Otra de las extracciones son las de arcilla y caolín, donde se ve la suba del 2,2% respecto a igual mes de 2025 y un 13,1% de merma en el acumulado entre enero y marzo respecto a igual acumulado del año anterior.

¿Qué dice el informe del INDEC sobre la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos?

“En marzo de 2026, el índice de ‘Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos’ muestra una suba de 66,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 46,0% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Sobre la extracción de sal

“En marzo de 2026, el índice de ‘Extracción de sal’ muestra una suba de 138,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 74,9% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Así se llega a la explicación de la extracción y aglomeración de carbón, de turba y explotación de minas y canteras N.C.P., sobre lo que el informe subraya que hubo una baja de 27,4% respecto a igual mes de 2025 y el acumulado para enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 17,1% respecto a igual acumulado del año anterior.

Extracción de petróleo crudo convencional y no convencional

Al respecto, la información muestra una suba de 16,0% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 16,2% respecto a igual acumulado del año anterior.

Además, da cuenta de que en marzo de 2026 se extrajeron 1.353,3 miles de m3 de petróleo crudo convencional y 2.925,9 miles de m3 de petróleo crudo no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 9,8% y una suba de 33,7% con relación a igual mes del año anterior.

También, en relación con la extracción de gas natural convencional y no convencional, el INDEC dice que hubo una suba de 5,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 0,8% respecto a igual acumulado del año anterior. Y añade que en marzo de 2026 se extrajeron 1.449,7 millones de m3 de gas natural convencional y 2.944,3 millones de m3 de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 10,1% y una suba de 16,1% con relación a igual mes del año anterior.

Por último, sobre el carbonato de litio indica que en marzo de 2026 se beneficiaron 11.508,3 toneladas de “Carbonato de litio”, lo que representa una suba de 56,1% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 muestra un aumento de 44,3% respecto a igual acumulado del año anterior.