miércoles 8 de octubre 2025

Comunicado

¡Atención! Cortarán una transitada calle de San Juan

Así lo informó la Municipalidad de Capital durante este miércoles. La interrupción del tránsito se mantendrá hasta finalizar las obras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
osse-corte-callejpgwebp.webp

¡Atención, sanjuaninos! La Municipalidad de la Capital informó que este miércoles 8 de octubre se realizará un corte total de calzada en calle Brasil, entre Salta y Santiago del Estero, debido a tareas de repavimentación.

Según comunicaron desde el municipio capitalino, los trabajos forman parte del plan de mejoras viales que busca solucionar problemas históricos de circulación y ofrecer mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por la zona.

Estas tareas incluyen la remoción del pavimento deteriorado y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de extender la vida útil de la calzada y mejorar la transitabilidad en un sector de alto flujo vehicular.

La interrupción del tránsito se mantendrá hasta finalizar las obras, por lo que se recomienda a los automovilistas y vecinos respetar la señalización y circular con precaución para facilitar el avance de los trabajos.

image

Temas
