¡Atención! Cortarán una transitada calle de San Juan

¡Atención, sanjuaninos! La Municipalidad de la Capital informó que este miércoles 8 de octubre se realizará un corte total de calzada en calle Brasil , entre Salta y Santiago del Estero, debido a tareas de repavimentación .

Según comunicaron desde el municipio capitalino, los trabajos forman parte del plan de mejoras viales que busca solucionar problemas históricos de circulación y ofrecer mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por la zona.

Estas tareas incluyen la remoción del pavimento deteriorado y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de extender la vida útil de la calzada y mejorar la transitabilidad en un sector de alto flujo vehicular.

La interrupción del tránsito se mantendrá hasta finalizar las obras, por lo que se recomienda a los automovilistas y vecinos respetar la señalización y circular con precaución para facilitar el avance de los trabajos.