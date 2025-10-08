Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner

Finalmente se conoció la condena contra los “copitos” apuntados de atentar contra Cristina Kirchner e intentar asesinarla . Durante este miércoles, los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6 condenaron a 10 años de prisión Fernando Sabag Montiel y a 8 años a Brenda Uliarte. Por su parte, Nicolás Carrizo fue absuelto.

Además, el tribunal le sumó 4 años de cárcel a Sabag Montiel por el delito de “tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil”, en otra causa donde fue condenado anteriormente. Del mismo modo, a Uliarte le agregaron dos meses más de prisión por haber usado una credencial de discapacidad falsa.

Sabag Montiel fue encontrado responsable del delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con el empleo de arma de guerra”.

Por su parte, Gabriel Carrizo, que llegó a este debate detenido, acusado de ser el jefe de la “banda de los copitos”, fue absuelto. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre.

“Es una causa armada”

Fernando Sabag Montiel dio sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto y aseguró: “Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe. Plantaron un arma y (Nicolás) Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Gastón Marano (abogado de Carrizo) el que plantó el arma”.

El principal acusado consideró que el proceso en su contra “es una estrategia que viene usando Cristina Kirchner, igual que pasó con (el fiscal Alberto) Nisman. Usaron a una persona del entorno como (Diego) Lagomarsino y armaron una escena”.

Y agregó: “Brenda y Sabag no tuvieron ninguna participación. A Gerardo Milman le hicieron una campaña y es inocente. A mí me trataron como un sicario, un pedófilo, un drogadicto, cuando soy un perejil”. La jueza Sabrina Namer interrumpió su exposición para pedirle que se centrara en los hechos que se le imputan.

La defensa del ciudadano brasileño que gatilló el arma aquel 1 de septiembre del 2022 había pedido que su asistido sea declarado inimputable, al igual que los abogados de Uliarte, que prefirió no hablar.

En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos”, la fiscalía había levantado los cargos en su contra y este miércoles escuchó la lectura de su absolución.

“Estuve tres años detenido. Me parece injusto que vaya gente presa y esperar tanto tiempo para llegar a un juicio para ver si se puede ir en libertad. Siento esa impotencia por dentro. Nadie me va a devolver estos tres años. Me gustaría que no le pasara a nadie más”, dijo Carrizo ante el tribunal.

Fuente: TN