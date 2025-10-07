martes 7 de octubre 2025

Repavimentan una importante calle de Capital y el tránsito está cortado

Desde la Municipalidad informaron que la ateria está completamente cerrada al tránsito desde este martes 7 de octubre y hasta que finalicen las tareas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cortan una zona clave de la calle Urquiza en Capital, por tareas de repavimentación.

En medio de una serie de tareas de repavimentación, desde la Municipalidad de Capital informaron que, desde la jornada de este martes 7 de enero y hasta que finalicen las obras se registran cortes en una calle neurálgica del departamento.

“Las obras de repavimentación apuntan a resolver problemas históricos de circulación y a brindar soluciones duraderas para los sanjuaninos. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que se realizarán cortes totales de calzada debido a tareas de repavimentación en distintos puntos de la Ciudad”, afirmaron a través de un comunicado.

En ese contexto, informaron sobre la interrupción del tránsito desde este martes 7 de octubre en calle Urquiza, entre Córdoba y 9 de Julio. La interrupción de circulación se mantendrá hasta terminar dichas obras de repavimentación.

image

“Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular y optimizar la infraestructura urbana, brindando mayor seguridad y comodidad a quienes habitan o transitan por la zona”, sostuvieron.

Y solicitaron a los vecinos y a quienes circulen por este sector, “respetar la señalización a fines de facilitar el desarrollo de las obras”. A la vez, agradecieron la colaboración y comprensión de los condcutores.

