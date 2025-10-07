Repavimentan una importante calle de Capital y el tránsito está cortado

En medio de una serie de tareas de repavimentación, desde la Municipalidad de Capital informaron que, desde la jornada de este martes 7 de enero y hasta que finalicen las obras se registran cortes en una calle neurálgica del departamento.
Desde la Municipalidad informaron que la ateria está completamente cerrada al tránsito desde este martes 7 de octubre y hasta que finalicen las tareas.
“Las obras de repavimentación apuntan a resolver problemas históricos de circulación y a brindar soluciones duraderas para los sanjuaninos. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que se realizarán cortes totales de calzada debido a tareas de repavimentación en distintos puntos de la Ciudad”, afirmaron a través de un comunicado.
En ese contexto, informaron sobre la interrupción del tránsito desde este martes 7 de octubre en calle Urquiza, entre Córdoba y 9 de Julio. La interrupción de circulación se mantendrá hasta terminar dichas obras de repavimentación.
“Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular y optimizar la infraestructura urbana, brindando mayor seguridad y comodidad a quienes habitan o transitan por la zona”, sostuvieron.
Y solicitaron a los vecinos y a quienes circulen por este sector, “respetar la señalización a fines de facilitar el desarrollo de las obras”. A la vez, agradecieron la colaboración y comprensión de los condcutores.