martes 7 de octubre 2025

En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

El encuentro se desarrolló en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a referentes del sector energético y tecnológico para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia nuevas fuentes de energía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
marcelo orrego cobre

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó del Energía Summit 2025, organizado por el multimedia El Observador que dirige el periodista Luis Majul, bajo el lema “Revolución energética: del petróleo y GNL a las soluciones para la era digital”. El encuentro se desarrolló en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a referentes del sector energético y tecnológico para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia nuevas fuentes de energía.

Invitado especialmente por los organizadores, Orrego fue parte del panel que abordó el rol de los minerales críticos, en particular el cobre, dentro del proceso de transformación energética mundial. En su exposición, destacó que San Juan es una de las provincias con mayor potencial para el desarrollo de este mineral, clave para la producción de energías limpias, la electromovilidad y la infraestructura digital.

El mandatario remarcó la importancia de coordinar un diálogo y trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las provincias y las empresas para avanzar en la concreción de los proyectos mineros. En ese sentido, señaló que es necesario resolver temas pendientes como la reglamentación de la Ley de Glaciares y la planificación de infraestructura estratégica, de modo que cada actor asuma su responsabilidad y contribuya al desarrollo sostenible de la minería del cobre.

“El futuro del cobre es el futuro de la energía limpia. San Juan está preparada para ser protagonista, pero necesitamos una mirada compartida y decisiones coordinadas para que los proyectos avancen”, expresó Orrego ante un auditorio integrado por empresarios, especialistas y funcionarios del sector energético.

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

