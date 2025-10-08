Violento ataque: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Captura de imagen del momento en el que el motochorro arrastra a la monja.

Una monja debió ser hospitalizada luego del ataque de un motochorro , quien arrastró a la mujer varios metros por las calles del barrio Las Palmas de Córdoba para robarle el bolso que llevaba en la mano.

El violento episodio, que ocurrió durante la tarde del lunes y tuvo como escenario a una zona habitualmente tranquila de la capital cordobesa, quedó registrada por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede ver el momento en que el agresor se acerca a la religiosa, que estaba caminando en paralelo al cordón de la calle, la embiste y la tira al suelo ante la resistencia que opuso a que le quitaran sus pertenencias.

Según se ve en las filmaciones, aún tirada en el piso la mujer intentó resguardar sus cosas. Sin embargo, el atacante forcejeó aún más e hizo que su víctima también se golpeara la cabeza. Una vez que logró su cometido, se subió a la moto en la circulaba y se fue a toda velocidad.

Minutos después de la agresión, vecinos del lugar se acercaron a asistir a la mujer, que había quedado inconsciente. Según consignó El Doce, enseguida llegó un equipo de emergencias médicas que la trasladó a un centro de salud de la zona.

"Escucho el ruido de la moto y cuando bajé, ya estaba tirada en el suelo. Tenía varios golpes", contó a ese medio una de las vecinas que salió a darle asistencia a la religiosa y quien agregó que, presuntamente, "el chorro perdió ojotas, lentes y una máscara de la serie La Casa de papel" que llevaba puesta.

Aparentemente, relató la testigo, la monja había estacionado el auto que conducía a metros de donde luego sufrió el ataque para ir a un consultorio médico de la zona.

En tanto, el ladrón pudo escapar y de momento se desconoce su paradero. Por su parte, la religiosa se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con la información que las fuentes policiales brindaron a los medios locales.

La situación activó el reclamo de los habitantes del barrio, quienes señalaron que en las últimas semanas se registraron varios robos.

En el mismo barrio Las Palmas de la capital provincial, una pareja de pastores evangélicos fue apuñalada por el hombre que cuidaba la iglesia. Según contó una de las víctimas, una mujer de 72 años, le habían pedido al agresor que dejara la vivienda que le prestaban y eso pudo haber sido una de las razones de su reacción. Su marido quedó internado, en estado “delicado”.

El hecho ocurrió el pasado jueves en la calle Falucho al 100, en el barrio Las Palmas, en el oeste de la capital provincial, donde funciona la iglesia “Jesucristo es el camino, la verdad y la vida”, pero trascendió este lunes con las declaraciones que realizó Beatriz, una de las personas agredidas, en El Doce.

La mujer contó que el agresor estaba en situación de calle hasta que hace unos años comenzó a vivir en una casa situada en el mismo terreno que la iglesia. Los pastores le pidieron que dejara el lugar y empezaron los conflictos.

FUENTE: Clarín