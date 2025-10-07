martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación por lavado narco

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Fue por unanimidad del voto de los ministros de la Corte. El empresario argentino está preso en una mansión en Viedma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fred Machado, a bordo de unos de sus lujosos autos.

Fred Machado, a bordo de unos de sus lujosos autos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde la justicia de ese país lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Lee además
Una imagen de la joven en sus redes sociales.
El peor final

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos
que empresa podria quedarse con la famosa multinacional que opera en san juan
Traspaso de manos

Qué empresa podría quedarse con la famosa multinacional que opera en San Juan

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificaron la decisión de la justicia federal de Neuquén que en abril de 2022 dispuso el envío de Machado a Estados Unidos.

Ahora la decisión final sobre si Machado –quien le transfirió 200 mil dólares a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado nacional– es extraditado o no la deberá tomar el presidente de la Nación, Javier Milei.

Machado habló este martes en una entrevista radial luego de que se conociera que se habilitó su extradición. "No me sorprende que salga ahora. Decidirá él Presidente, pero a Milei no lo conozco", sostuvo y agregó sobre la decisión de la Corte. "El planteo de la Corte está hace 3 años, pero eso es normal. En la Corte hay casos de 4, 5 años y si fuera un narco con conexiones con el cartel de Sinaloa al otro día te vienen a buscar".

"Se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021", sostuvieron los jueces de la Corte Suprema en su resolución.

El máximo tribunal también rechazó otros planteos que la defensa de Machado, a cargo de Roberto Rallin y Francisco Oneto -este último también abogado de Milei- hicieron en la causa.

Ahora resta la intervención del Poder Ejecutivo. La ley de cooperación internacional en materia penal establece que una vez que la justicia acepta la extradición debe intervenir el gobierno nacional.

"La decisión deberá ser adoptada dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de las actuaciones enviadas por el tribunal. Vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición", fija el artículo 36 de la norma.

La ley contempla dos excepciones para que el Gobierno no acepte una extradición: cuando no haya un tratado con el país que reclama al acusado -en este caso sí lo hay con Estados Unidos- o cuando "cuando existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido".

La extradición de Machado fue ordenada por el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva en abril de 2022. “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca tuve nada que ver con drogas", había dicho el empresario en su juicio de extradición, lo que reveló este lunes Clarín.

La defensa apeló y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, avaló que sea enviado a los Estados Unidos. Con el caso en la Corte Suprema Machado planteó que la acusación en ese país se había caído. El máximo tribunal ordenó corroborar esa información y Cancillería le informó que la justicia de Texas mantenía la acusación.

Así, el caso volvió al máximo tribunal y confirmó su extradición. Machado está bajo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica desde septiembre de 2021 en la casa de su madre a 20 kilómetros de Viedma sobre el Río Negro. A principio de ese año había sido detenido por la orden de detención de Estados Unidos.

“Fred” Machado está acusado de varios delitos. Lo acusan de narcotráfico, lavado de dinero y estafa piramidal en la venta de aviones. Una maniobra, según la acusación, de 350 millones de dólares. Su socia fue condenada el año pasado a 16 años de prisión.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Fred Machado habló tras el escándalo con el diputado nacional: "La cagada de Espert fue haberme negado"

Triple crimen en Florencio Varela: la autopsia de Morena Verdi brindó reveladores detalles

Después de 89 años, el Obelisco vuelve a habilitar su mirador al público: cómo disfrutar de la experiencia

ANMAT prohibió la venta de unas galletitas integrales y piden su retiro urgente del mercado

Ya arrancó el nuevo stream del CONICET, buscando dinosaurios: Dónde verlo

Empleadas domésticas: cómo quedaron los sueldos con el aumento y el bono de octubre

Contables en pie de guerra: ¿se viene el pimer contador IA del mundo?

Un país cansado y sedentario: radiografía de los hábitos de salud en Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una imagen de la joven en sus redes sociales.
El peor final

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción
Panorama

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero