martes 7 de octubre 2025

Detalles macabros

Horror en Entre Ríos: una camioneta blanca y rastros de sangre revelan el crimen de Daiana

La joven de 22 años fue hallada muerta en un aljibe tras cuatro días de búsqueda. Un vecino de 55 años está detenido y los investigadores analizan pruebas clave que podrían vincularlo con el femicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daiana Magalí Mendieta

El caso que conmociona a Gobernador Mansilla, una pequeña localidad entrerriana de apenas 3.000 habitantes, comienza a develar detalles escalofriantes. Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que había desaparecido el viernes pasado, fue hallada sin vida este martes en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12.

Según informó el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, el hallazgo del cuerpo fue el resultado de una intensa búsqueda que se inició tras detectar una serie de movimientos sospechosos en las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban a Daiana manejando el Chevrolet Corsa de su madre poco antes de perder contacto con su familia. El vehículo apareció abandonado dos kilómetros más adelante, lo que encendió las alarmas.

A partir de esa pista, los investigadores siguieron el rastro de su última comunicación telefónica, que la vinculaba con un hombre de 55 años, apodado “Pino”. Con la autorización de la fiscalía, la Policía allanó su vivienda, pero al ingresar el sospechoso reaccionó con violencia, atacó a los agentes con un arma e intentó quitarse la vida. Finalmente fue reducido y quedó detenido, acusado por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas.

image

Uno de los elementos que guían la investigación es una camioneta blanca observada por un testigo en el lugar donde apareció el auto de la víctima. Ese vehículo fue secuestrado y sometido a peritajes: el test de luminol reveló la presencia de sangre y se analizan cabellos encontrados en el interior. Los resultados podrían ser clave para esclarecer el crimen.

El cuerpo de Daiana fue encontrado dentro de un aljibe, luego de que un efectivo recordara la existencia de casas abandonadas en el área de búsqueda. Al iluminar el pozo, los agentes distinguieron las piernas de la joven, lo que confirmó el peor desenlace.

“Estamos conmocionados. Este es un pueblo tranquilo, donde todos se conocen. Nunca imaginamos algo así”, expresó el ministro Roncaglia, reflejando el profundo dolor que atraviesa la comunidad.

La investigación continúa bajo la hipótesis de femicidio, mientras la Policía y la Justicia avanzan en la reconstrucción de las últimas horas de Daiana Mendieta.

