Una mujer entró a un cajero de la avenida Libertador y un motochorro le arrebató $300 mil

Un motochorro irrumpió en el cajero automático de una conocida sucursal bancaria de Rivadavia y atacó a una mujer a la que le arrebató la cartera con 300 mil pesos. El hecho sucedió a plena luz del día y el delincuente escapó con su cómplice en una moto por la avenida Libertador.

Furioso ataque Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Violento ataque Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

El hecho se conoció este jueves, pero sucedió el martes último alrededor de las 10 en el cajero de la sucursal del Banco Galicia en avenida Libertador, al oeste de Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, informaron fuentes policiales. En ese lugar atacaron a una mujer de 37 años, de apellido Graciani, quien había entrado a sacar dinero, precisaron miembros de la fuerza.

La víctima fue sorprendida por detrás por ese desconocido, que se cubría la cabeza con una capucha, y que en primera instancia intentó robarle el celular. Como la mujer se resistió, el sujeto le manoteó la cartera y se la tironeó hasta que logró quitársela.

El ladrón salió corriendo del cajero y abordó la moto de su cómplice, momento en que emprendieron la fuga a toda velocidad por avenida Libertador hacia el oeste. Fuentes policiales aseguraron que la mujer denunció que perdió documentación personal, tarjetas y la suma de 300 mil pesos.