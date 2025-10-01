jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Un hombre de 62 años fue a visitar la tumba de un familiar y sufrió la golpiza de cinco sujetos. Le quitaron algunas de sus pertenencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cementerio

Un hombre de Capital fue a dejar flores a la tumba de uno de sus seres queridos en un cementerio privado de Pocito y sufrió una feroz paliza. Una patota lo emboscó, le pegó con un palo y le robó sus pertenencias y el casco de moto que cargaba.

Lee además
violento asalto de motochorros a una menor para robarle el celular
En Caucete

Violento asalto de motochorros a una menor para robarle el celular
Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

El violento atraco ocurrió este miércoles en el interior del Cementerio La Paz del Sur, ubicado sobre calle Lemos, al sur de calle 6, en Pocito, informaron fuentes policiales. La víctima, identificada como Juan Olguín, de 62 años y oriundo de Capital, había llegado hasta allí para dejar flores en la tumba de un ser querido y dejó su motocicleta estacionada en la entrada del predio, agregaron en la fuerza.

Al parecer, el lugar estaba desierto y Olguín caminó hasta el fondo del cementerio. Fue en ese momento cuando aparecieron cinco sujetos que lo rodearon e intentaron despojarlo de sus pertenencias. Como el hombre opuso resistencia, uno de ellos lo atacó con un palo y, entre todos, lo golpearon con violencia, de acuerdo con los datos policiales.

Tras reducirlo, le sustrajeron algunas de sus pertenencias personales y el casco de la moto. Luego, los agresores escaparon por la parte trasera del cementerio, mientras que la víctima logró salir a pedir ayuda.

El hecho fue denunciado ante los efectivos de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

Santa Lucía: una mujer de 73 años fue atropellada mientras cruzaba la calle y terminó en el hospital

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Regresó a San Juan la adolescente que huyó de su casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.
Clima

Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20