Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Un hombre de Capital fue a dejar flores a la tumba de uno de sus seres queridos en un cementerio privado de Pocito y sufrió una feroz paliza. Una patota lo emboscó, le pegó con un palo y le robó sus pertenencias y el casco de moto que cargaba.

El violento atraco ocurrió este miércoles en el interior del Cementerio La Paz del Sur, ubicado sobre calle Lemos, al sur de calle 6, en Pocito, informaron fuentes policiales. La víctima, identificada como Juan Olguín , de 62 años y oriundo de Capital, había llegado hasta allí para dejar flores en la tumba de un ser querido y dejó su motocicleta estacionada en la entrada del predio, agregaron en la fuerza.

Al parecer, el lugar estaba desierto y Olguín caminó hasta el fondo del cementerio. Fue en ese momento cuando aparecieron cinco sujetos que lo rodearon e intentaron despojarlo de sus pertenencias. Como el hombre opuso resistencia, uno de ellos lo atacó con un palo y, entre todos, lo golpearon con violencia, de acuerdo con los datos policiales.

Tras reducirlo, le sustrajeron algunas de sus pertenencias personales y el casco de la moto. Luego, los agresores escaparon por la parte trasera del cementerio, mientras que la víctima logró salir a pedir ayuda.

El hecho fue denunciado ante los efectivos de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna, y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.