Un encuentro para observar aves en un hermoso paisaje, cerca de Capital y con entrada gratuita

Este sábado 11 de octubre por la mañana se vivirá en San Juan una actividad gratuita e idean para vivir en familia. Se trata de una salida guiada de avistamiento de aves, que desarrolla en conjunto entre la Secretaría de Ambiete, el Club de Observadores de Aves (COA) y Aves Argentinas.

El evento se enmarca de la celebración del Bird Day, fecha internacional que promueve la valoración y conservación de las aves silvestres, y se desarrollará en el Paisaje Protegido Pedernal, ubicado en el departamento Sarmiento, en el Valle de Pedernal, al suroeste de la provincia.

El espacio se encuentra en el Km 38 de la RN 153 y a 107 Km de la ciudad de San Juan. Y se accede por la RN 40 hasta la localidad de Media Agua. Continuando por la RP 153, hasta Cañada Honda y Los Berros hasta llegar al Dique Las Crucecitas.

La actividad se realizará desde las 9, con punto de encuentro en la entrada del área protegida, donde se dará una charla introductoria, para dirigirse posteriormente por la zona del río hasta el sendero interpretativo de flora autóctona, en una caminata de unas dos horas aproximadamente.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, agua y binoculares, para disfrutar plenamente de la experiencia.

Durante la jornada, se busca que los participantes registran la mayor cantidad posible de especies de aves en libertad, esta actividad se desarrolla en concordancia con el evento mundial de observación de aves "Global Big Day". En el caso de San Juan, los asistentes a esta actividad podrán conocer las especies características del ecosistema de Pedernal y reflexionar sobre la importancia de conservar sus hábitats naturales. Además, se brindará información sobre el registro de avistamientos a través de eBird Argentina, una herramienta de ciencia ciudadana que aporta datos valiosos para los programas de monitoreo ambiental de la provincia.

A través de esta actividad, las entidades organizadoras del evento trabajan para generar conciencia en los habitantes del área protegida y en los visitantes del lugar, además de contribuir a la planificación y gestión integral de los ecosistemas sanjuaninos y fortalecer el monitoreo participativo de la biodiversidad, generando en conjunto información técnica sobre las poblaciones de aves en áreas protegidas.