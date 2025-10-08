Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

A mediados de septiembre se desató un enfrentamiento entre dos familias en Santa Lucía, supuestamente por el asesinato de un perro. Un hombre identificado como Diego de la Torre (49) denunció que tres menores asesinaron a su perro con un rifle de aire comprimido. Al mismo tiempo hubo una denuncia cruzada, donde la familia de los menores manifestó que de la Torre amenazó con una pistola 9mm a los adolescentes.

Este caso pasó a un plazo de investigación previa a la formalización. Finalmente, este 8 de octubre se realizó la audiencia de formalización contra Diego de la Torre, donde la fiscalía de UFI Genérica le imputó el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de los tres menores.

En este caso habrá una pericia clave, ya que el MPF solicitó la entrevista videograbada (Cámara Gesell) a los tres menores con el fin de saber cómo fueron los hechos, ya que el legajo contra de la Torre se inició por los dichos de la denuncia de los padres de los menores. “Son ellos en definitiva los que van a contar cómo fueron los hechos”, manifestó la fiscal Daniela Pringles.

-Esta causa paralelamente está siendo investigada en la Justicia de Menores, donde un menor está acusado de matar a un perro con un rifle de aire comprimido.

Con la información que tiene recabada fiscalía, todo inicia el 20 de septiembre de 2025 y las familias protagonistas fueron los Bretillot y de la Torre, ambos vecinos de Santa Lucía.

Supuestamente, el perro del médico cirujano se cruzó a la casa de al lado y atacó al can de los Bretillot. Un menor identificado como L.B. (16) agarró un rifle de aire comprimido y disparó con la intención de separar a los perros, pero el proyectil da directamente en el animal que pertenecía a los de la Torre.

Según el relato, este perrito se fue hasta su vivienda y fallece en la casa de Diego de la Torre. Ahí es donde este último agarró su pistola Glock 9mm (que puede tenerla pero su credencial está vencida) y se dirigió hasta la casa de los Bretillot y amenazó y apuntó a tres menores, a L.B. (16) y sus dos amigos J.G y C.S, de 15 años.

La denuncia hecha por los padres de los adolescentes, el médico habría dicho “que si le gustaría que le hiciera lo mismo a sus animales” y que le habría puesto la pistola a L.B. en el pecho.

-Diego de la Torre estuvo detenido, pero después se lo licenció ya que tenía deberes profesionales que cumplir al otro día. Por tal razón, el 21 de septiembre fue liberado y compareció en Tribunales en libertad.

Finalmente, la fiscalía solicitó que este hombre quedara imputado por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de los tres menores y solicitó el plazo de 6 meses de investigación penal preparatoria. Durante este plazo, por orden del juez de Garantías Javier Figuerola, de la Torre no deberá obstaculizar la investigación y someterse al proceso, presentarse 1 vez por mes en comisaría 5ta y tiene prohibido comunicarse con las presuntas víctimas y sus familiares y no hacer actos turbatorios.

La defensa del acusado, encarnada por Fernando Castro, expresó que ellos tienen otra teoría del hecho. Que durante el plazo presentarán documentación confirmando que la situación no fue provocada por de la Torre.