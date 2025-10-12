Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"

La Policía de Córdoba detuvo este domingo a Pablo Laurta , el principal sospechoso por el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, y del secuestro de su hijo una vez ocurrido el crimen.

Alivio Encontraron a Pedro, el nene cordobés que había sido secuestrado por su padre tras el doble femicidio

El hombre fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuando intentaba llegar a la frontera para cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor, identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Tras un intenso operativo, las autoridades dieron con el hombre junto con el menor en el hotel Berlín, ubicado en la ciudad entrerriana. Lo interceptaron en el momento en el que esperaba un taxi para cruzar la frontera.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo

Laurta es oriundo de Uruguay, del barrio Buceo, en la ciudad de Montevideo. Tenía desde 2010, junto a otros socios, una empresa dedicada a provisión de servicios de marketing online y contenidos. De acuerdo a la descripción que presentó en el sitio, había estudiado periodismo y también gerencia en la Universidad ORT de ese país.

Además de su costado profesional, era militante de un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de las falsas denuncias por violencia de género. En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras".

Justamente, en la cuenta de X del movimiento, el posteo fijado era un artículo donde exponía el caso de la disputa que mantenía con la madre por el menor. “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, así se titula la entrada en el blog.

Algunos de los tuits llevan a un blog con diferentes artículos. Entre ellos, el relato del supuesto secuestro de Pedro en manos de su madre, en un combo en el que habla de presuntas extorsiones, explotación sexual de menores, hostigamiento y estafas.

Al mismo tiempo, entre las publicaciones se puede encontrar la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja.

“Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, indicó la mujer en la denuncia que el presunto doble femicida tachó de falsa.

Justamente en la presentación que hizo la joven de 24 años, había denunciado que Laurta habría intentado ahorcarla y eso la llevó a irse con su hijo de nuevo para Córdoba.

Años atrás, en una entrevista en Desayunos Informales, se presentó como el presidente de “Varones Unidos”, y apuntó contra la ley de violencia de género que se debatía en el parlamento uruguayo. Allí, se mostró en contra de la normativa y reiteró el reclamo por las denuncias falsas.

“Hay dos puntos clave que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos, es el principio de la igualdad ante la ley que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Si un hombre, por ejemplo, ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende esta ley nueva de violencia de género. Ahora, si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica que ya está aprobada. Entonces, eso establece una asimetría”, decía en la entrevista.

En tanto, ejemplificó: “Si sos hombre y estás en pareja, una vez que se apruebe esta ley, podés tener una pelea, tu pareja quiere separarse, puede perfectamente ir a la comisaría, estar cinco minutos, ponerte una denuncia, que puede ser cierta o no, y haciendo eso, consigue que a ti te saquen de tu casa y tú pases un tiempo indeterminado en un calabozo”.

Por otro lado, en sus redes sociales, el 5 de mayo compartió una foto en Facebook de su hijo en Montevideo. Además, hacía posteos en contra del feminismo, mostrándose a favor de políticos como Javier Milei o Donald Trump.

Incluso, en el año 2016, fue uno de los impulsores para que dos hombres también cercanos al presidente argentino como Agustín Laje y Nicolás Márquez, realicen una visita en el Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de un nuevo libro de ambos autores.

“Para “no existir”, como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes", remarcó en una publicación a favor del actor Johnny Depp, en medio del escándalo que atravesó por el juicio contra Amber Heard.

Fuente: Infobae