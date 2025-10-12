domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"

Pablo Laurta fue detenido este domingo en Gualeguaychú. El hombre militaba en un espacio contra las “denuncias falsas” y se mostraba en redes sociales como un fiel seguidor de Donald Trump y defensor de Johnny Depp.

Por Redacción Tiempo de San Juan
12

La Policía de Córdoba detuvo este domingo a Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, y del secuestro de su hijo una vez ocurrido el crimen.

Lee además
encontraron a pedro, el nene cordobes que habia sido secuestrado por su padre tras el doble femicidio
Alivio

Encontraron a Pedro, el nene cordobés que había sido secuestrado por su padre tras el doble femicidio
asi detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en cordoba
Videos

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba

El hombre fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuando intentaba llegar a la frontera para cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor, identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

Laurta es apuntado por la Justicia como el autor de los asesinatos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio ocurrido en la mañana del sábado. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Tras un intenso operativo, las autoridades dieron con el hombre junto con el menor en el hotel Berlín, ubicado en la ciudad entrerriana. Lo interceptaron en el momento en el que esperaba un taxi para cruzar la frontera.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo

Laurta es oriundo de Uruguay, del barrio Buceo, en la ciudad de Montevideo. Tenía desde 2010, junto a otros socios, una empresa dedicada a provisión de servicios de marketing online y contenidos. De acuerdo a la descripción que presentó en el sitio, había estudiado periodismo y también gerencia en la Universidad ORT de ese país.

Además de su costado profesional, era militante de un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de las falsas denuncias por violencia de género. En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras".

13

Justamente, en la cuenta de X del movimiento, el posteo fijado era un artículo donde exponía el caso de la disputa que mantenía con la madre por el menor. “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, así se titula la entrada en el blog.

Algunos de los tuits llevan a un blog con diferentes artículos. Entre ellos, el relato del supuesto secuestro de Pedro en manos de su madre, en un combo en el que habla de presuntas extorsiones, explotación sexual de menores, hostigamiento y estafas.

Al mismo tiempo, entre las publicaciones se puede encontrar la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja.

“Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, indicó la mujer en la denuncia que el presunto doble femicida tachó de falsa.

Justamente en la presentación que hizo la joven de 24 años, había denunciado que Laurta habría intentado ahorcarla y eso la llevó a irse con su hijo de nuevo para Córdoba.

Años atrás, en una entrevista en Desayunos Informales, se presentó como el presidente de “Varones Unidos”, y apuntó contra la ley de violencia de género que se debatía en el parlamento uruguayo. Allí, se mostró en contra de la normativa y reiteró el reclamo por las denuncias falsas.

“Hay dos puntos clave que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos, es el principio de la igualdad ante la ley que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Si un hombre, por ejemplo, ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende esta ley nueva de violencia de género. Ahora, si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica que ya está aprobada. Entonces, eso establece una asimetría”, decía en la entrevista.

En tanto, ejemplificó: “Si sos hombre y estás en pareja, una vez que se apruebe esta ley, podés tener una pelea, tu pareja quiere separarse, puede perfectamente ir a la comisaría, estar cinco minutos, ponerte una denuncia, que puede ser cierta o no, y haciendo eso, consigue que a ti te saquen de tu casa y tú pases un tiempo indeterminado en un calabozo”.

Por otro lado, en sus redes sociales, el 5 de mayo compartió una foto en Facebook de su hijo en Montevideo. Además, hacía posteos en contra del feminismo, mostrándose a favor de políticos como Javier Milei o Donald Trump.

Incluso, en el año 2016, fue uno de los impulsores para que dos hombres también cercanos al presidente argentino como Agustín Laje y Nicolás Márquez, realicen una visita en el Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de un nuevo libro de ambos autores.

“Para “no existir”, como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes", remarcó en una publicación a favor del actor Johnny Depp, en medio del escándalo que atravesó por el juicio contra Amber Heard.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El fiscal descartó reimprimir las boletas en la Provincia de Buenos Aires para sacar a Espert

El video de la Casa Rosada por el 12 de octubre que genera rechazo en redes: el rol de Colón y el "salvajismo" de América

Milei visitó Chaco y Corrientes, junto con una famosa vedette

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

Postergaron la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

El exorbitante precio que pagó Simone Biles por un bife de chorizo en Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el video de la casa rosada por el 12 de octubre que genera rechazo en redes: el rol de colon y el salvajismo de america
Polémica en puerta

El video de la Casa Rosada por el 12 de octubre que genera rechazo en redes: el rol de Colón y el "salvajismo" de América

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción
Historias del Crimen

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito
Siniestro vial

Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito

El Zonda explotado: si estuviste disfrutando de las carreras, buscate
Galería de fotos

El Zonda explotado: si estuviste disfrutando de las carreras, buscate

Te Puede Interesar

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan
La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud
Nuevas perspectivas

La medicina integrativa, una mirada más humana y abarcadora sobre la salud

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: Algo inolvidable
Qué regalazo

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en Varones Unidos
Perfil

Quién es el sospechoso del doble femicidio en Córdoba: su militancia en "Varones Unidos"

Imagen ilustrativa
Belleza y bienestar

Tips de un profesional para reforzar los cuidados del rostro ante la llegada del calor sanjuanino