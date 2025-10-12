domingo 12 de octubre 2025

Polémica en puerta

El video de la Casa Rosada por el 12 de octubre que genera rechazo en redes: el rol de Colón y el "salvajismo" de América

El video fue compartido en la cuenta oficial de X de la Casa de Gobierno. Las imágenes y el discurso utilizado no generaron gran contento entre los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana” que se conmemora cada 12 de octubre y recuerda la llegada de Colón a América, la Casa Rosada publicó un controvertido video, donde destaca la expedición de Cristóbal Colón como el inicio de un "proceso de civilización, orden y progreso".

El corto fue difundido a través de la cuenta oficial de X de la Casa de Gobierno, donde remarca que Colón se encontró con "pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie".

Es importante tener en cuenta que el 12 de octubre pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a través del decreto 1584 firmado por Cristina Fernández de Kirchner. "Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos", se lee en los considerandos", dice la norma.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Javier Milei en sus comunicaciones oficiales dejó de usar esa dominación, y volvió a llamarlo como "Día de la Raza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/1977358599396675764&partner=&hide_thread=false

Según la comunicación oficial, la llegada de Colón a América "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana, y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el nuevo mundo".

El video de la Rosada concluye que "la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos" y llama a honrar " el legado que tanto costó construir".

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel publicó su propio mensaje, también a través de X, donde eligió celebrar la "hispanidad". "En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica, posteó la vicepresidente en X. Y agregó: "La Hispanidad es la herencia común que nos dio tradiciones, valores y el orgullo de sabernos parte de una gran comunidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1977347657145139644?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977347657145139644%7Ctwgr%5Eb7b0e3cb7258ab0a72ec93f5d838c681733f49c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fcontrovertido-video-casa-rosada-12-octubre-habla-america-mundo-sumido-barbarie_0_BkrAGZrBVd.html&partner=&hide_thread=false

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió a través de un mensaje diferenciarse de la comunicación del Poder Ejecutivo.

"Vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", posteó el mandatario bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1977344743039189347&partner=&hide_thread=false

Fuente: Clarín

