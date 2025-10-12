El video de la Casa Rosada por el 12 de octubre que genera rechazo en redes: el rol de Colón y el "salvajismo" de América

En el marco del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana” que se conmemora cada 12 de octubre y recuerda la llegada de Colón a América, la Casa Rosada publicó un controvertido video, donde destaca la expedición de Cristóbal Colón como el inicio de un "proceso de civilización, orden y progreso".

El corto fue difundido a través de la cuenta oficial de X de la Casa de Gobierno, donde remarca que Colón se encontró con "pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie".

Es importante tener en cuenta que el 12 de octubre pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a través del decreto 1584 firmado por Cristina Fernández de Kirchner. "Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos", se lee en los considerandos", dice la norma.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Javier Milei en sus comunicaciones oficiales dejó de usar esa dominación, y volvió a llamarlo como "Día de la Raza".

Este 12 de octubre, conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad. pic.twitter.com/tnAT2jMiS1 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2025

Según la comunicación oficial, la llegada de Colón a América "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana, y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el nuevo mundo".

El video de la Rosada concluye que "la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos" y llama a honrar " el legado que tanto costó construir".

Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel publicó su propio mensaje, también a través de X, donde eligió celebrar la "hispanidad". "En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica, posteó la vicepresidente en X. Y agregó: "La Hispanidad es la herencia común que nos dio tradiciones, valores y el orgullo de sabernos parte de una gran comunidad".

En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica.



Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia.



La Hispanidad… pic.twitter.com/b7DAkiPmWW — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 12, 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió a través de un mensaje diferenciarse de la comunicación del Poder Ejecutivo.

"Vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", posteó el mandatario bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad. #DíaDeLaDiversidad pic.twitter.com/WZ69Z1lBvI — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 12, 2025

