Tragedia en Córdoba: una beba y una niña de 5 años fallecieron en un incendio de una iglesia evangélica

Terrible tragedia ocurrió en Córdoba. Una beba y una niña de 5 años -oriundas de Uruguay, fallecieron a causa de un incendio ocurrido en el interior de una iglesia evangélica de Villa Serrana.

Alivio Encontraron a Pedro, el nene cordobés que había sido secuestrado por su padre tras el doble femicidio

Se trata de una beba de un año y una nena de 5 que formaban parte de una delegación de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, procedente de Barros Blancos, Uruguay.

El fuego comenzó alrededor de las 15:30 en el templo ubicado entre las calles Coquena y Viracocha, y fue detectado por otra nena de 10 años, que dio la alerta a los adultos.

Según informaron las autoridades, además de las menores fallecidas, dos mujeres sufrieron heridas de distinta gravedad. Recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El incendio provocó una rápida movilización de equipos de rescate de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba, que trabajaron de manera coordinada para asistir a las víctimas y evitar que las llamas se expandieran a otras construcciones cercanas.

La intervención de los rescatistas permitió poner a salvo a la mayoría de los ocupantes, aunque no se pudo evitar el desenlace fatal para las dos menores.

Fuente: TN