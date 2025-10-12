domingo 12 de octubre 2025

Videos

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba

Pablo Laurta fue arrestado en Gualeguaychú y, por ello, se sospecha que planeaba escaparse a Uruguay con su hijo de 5 años, que era intensamente buscado por las autoridades tras el horror.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-12 175004

Tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a todo el país, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo en Gualeguaychú a Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija, ocurrido el sábado en la ciudad de Córdoba. El hombre fue capturado cuando se encontraba en un hotel junto a su hijo de cinco años, cuyo paradero era desconocido desde el crimen.

El operativo se concretó en el hotel Berlín de la ciudad entrerriana, donde Laurta se hospedaba desde hacía pocas horas. De acuerdo con fuentes policiales, los investigadores ya habían determinado que el sospechoso había huido hacia Entre Ríos con la aparente intención de cruzar la frontera hacia Uruguay, su país de origen.

La detención se produjo sin resistencia y con un despliegue rápido y coordinado entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos. Según informaron voceros del Ministerio Público Fiscal cordobés, los efectivos lo interceptaron cuando terminaba de desayunar, en la planta baja del hotel, y lo redujeron en cuestión de segundos. El niño, identificado como P. T. L., fue rescatado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo de personal especializado.

La Alerta Sofía, activada tras confirmarse la desaparición del menor, fue clave para acelerar la búsqueda y facilitar la localización del prófugo. Desde la noche del sábado, las fuerzas de seguridad habían seguido una serie de pistas que ubicaban al sospechoso rumbo al litoral, en un intento por escapar del país.

El fiscal Gerardo Reyes, titular de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, lidera la investigación, que por el momento se encuentra bajo secreto de sumario. En tanto, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, anticipó que brindará una conferencia de prensa para detallar el procedimiento. También se hizo presente en Gualeguaychú su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien destacó el trabajo conjunto entre las provincias.

Pablo Laurta, de origen uruguayo y residente en el barrio Buceo de Montevideo, es un empresario vinculado al marketing digital. Desde 2010 integraba una firma dedicada a la producción de contenidos y publicidad en línea. Además, fue militante del colectivo “Varones Unidos”, un grupo que cuestionaba las políticas de género y promovía discursos en defensa de lo que consideraba “derechos masculinos relegados”.

La investigación continúa centrada en reconstruir las horas previas y posteriores al crimen, mientras la Justicia avanza con los trámites para su traslado a Córdoba, donde será indagado en los próximos días.

