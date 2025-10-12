domingo 12 de octubre 2025

Alivio

Encontraron a Pedro, el nene cordobés que había sido secuestrado por su padre tras el doble femicidio

El menor de 5 años fue hallado en buen estado de salud. Su padre fue detenido sospechado de haber sido el autor del doble femicidio.

Por Mariela Pérez
image

Buenas noticias surgieron este domingo en el marco de la investigación por el doble femicidio seguido de secuestro que aun conmueve a Córdoba. Conforma a las últimas informaciones, la Policía de Córdoba encontró este domingo a Pedro Rodríguez Laurta, de 5años, quien estaba con su padre, Pablo Laurta. El sujeto quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que el menor se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en un hotel de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía especializada en Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor, donde Pablo Laurta es señalado como el principal sospechoso.

Cómo fue el doble femicidio que conmueve a Córdoba

El hecho de violencia sucedió este sábado 11 de octubre en Villa Rivera Indarte, Córdoba. En el interior de una de las viviendas de la zona encontraron los cuerpos sin vida de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ambas con heridas de arma de fuego.

image

Por su parte, las presunciones de autoría apuntan a Pablo Laurta, de nacionalidad uruguayo, con es señalado también como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos” y tienen antecedentes por violencia familiar. Incluso Luna contaba con un botón antipánico que no llegó a activar al momento del ataque.

Las primeras hipótesis señalaron que Pablo asesinó tanto a su pareja como a su ex suegra, y luego procedió a llevarse a su hijo. Los investigadores no descartan que haya tenido intenciones de llegar a Uruguay con el menor.

