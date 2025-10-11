sábado 11 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Postergaron la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

La Cámara Nacional Electoral, que habilitó a que el dirigente del PRO encabece la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, devolvió la apelación concedida por la Junta Electoral porque omitió un paso clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La disputa judicial por la posible reimpresión de 14 millones de boletas únicas en la provincia de Buenos Aires quedó en suspenso este sábado, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) detectara un error en el trámite. El tribunal, presidido por Daniel Bejas, resolvió devolver la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional bonaerense al advertir que no se había dado intervención a las demás fuerzas políticas del distrito, un paso indispensable para garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso.

Lee además
finalmente, la boleta de la libertad avanza en buenos aires tendra la cara de jose luis espert
Elecciones

Finalmente, la boleta de La Libertad Avanza en Buenos Aires tendrá la cara de José Luis Espert
el gobierno nacional apelo el fallo que prohibe reimprimir las boletas de la provincia de buenos aires
Justicia

El gobierno nacional apeló el fallo que prohíbe reimprimir las boletas de la provincia de Buenos Aires

La decisión llegó poco después de que la propia Cámara habilitara a Diego Santilli a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Así, el fallo que había favorecido a Karen Reichardt quedó revocado.

Con la devolución del expediente, la definición sobre si se reimprimirán las boletas —pedido impulsado por el espacio libertario— se demorará aún más. La CNE ordenó a la Junta, integrada por el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla; el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo; y la titular de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, que dé traslado de la apelación a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única. Recién después de cumplido ese trámite, el fiscal Ramiro González podrá emitir su dictamen y la Cámara quedará en condiciones de resolver.

En la resolución a la que accedió Infobae, Bejas señaló que “el caso constituye una cuestión de orden público” y que, al estar involucradas todas las agrupaciones políticas del distrito, “corresponde sustanciar el recurso en resguardo del principio de bilateralidad y del derecho de defensa”.

El conflicto se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de LLA de reimprimir las boletas, argumentando la “imposibilidad material y temporal” de hacerlo y calificando la solicitud de “jurídicamente improcedente”. En su resolución, la Junta recordó que el Código Electoral Nacional establece plazos y competencias estrictas y advirtió que una reimpresión implicaría un gasto superior a $12.100 millones, no previsto en el presupuesto.

Pese a ello, los apoderados de LLA —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— apelaron la medida. Alegaron que la reimpresión “es técnicamente posible y presupuestariamente viable”, siempre que exista una decisión judicial urgente, y señalaron que el Ministerio del Interior ofreció garantías en ese sentido.

Además, manifestaron su disconformidad con los plazos procesales y sostuvieron que la notificación del fallo anterior se realizó fuera de tiempo. Para el espacio libertario, la reimpresión “resulta materialmente posible y jurídicamente procedente”, mientras que desde el Gobierno insistieron en que la medida permitiría “garantizar la expresión genuina de la voluntad popular”.

Desde la Junta Electoral remarcaron que las etapas del proceso —presentación, aprobación, impresión, control y distribución— tienen tiempos fijados por ley y que modificarlos podría implicar “un riesgo institucional”. No obstante, LLA mantiene su posición: que la Justicia Electoral debe garantizar que el voto se emita en condiciones de información, imparcialidad y libertad, y que “el fin último de la normativa electoral es asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo”.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Afirman que La Libertad Avanza pidió reemplazar a Santilli por Espert y buscan reimprimir las boletas

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

El exorbitante precio que pagó Simone Biles por un bife de chorizo en Buenos Aires

El truco oculto del asado: lo que pasa si frotás un diente de ajo en la parrilla antes de cocinar

El Tesoro estadounidense inyecta dólares en el mercado cambiario argentino y selló un swap por US$20.000 millones

Milei elogió a Mendoza: "Nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
explosion en pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejo 17 heridos
Video impactante

Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso
SMN

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina
Emoción viral desde San Juan

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Te Puede Interesar

Reafirmar el hábito de la lectura en uno de los desafíos de los bibliotecarios de San Juan.
Mirando hacia dentro

Radiografía de la lectura en San Juan a través de la mirada del ámbito bibliotecario

Por Jorge Balmaceda Bucci
Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?
Resultados

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad
Video

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia