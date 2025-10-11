sábado 11 de octubre 2025

Paren en Off

House tour con Rosa Palma: la enfermera y candidata a diputada, abrió la puerta de su hogar en un tradicional barrio de Chimbas

Paren en Off sigue mostrando las casas de los candidatos y esta vez fue el turno de Rosa Palma, la primer suplente de la lista de Evolución Liberal. Su lugar favorito, la casa ideal para recibir visitas y los secretos de jardinería jamás revelados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rosa Palma

La primer suplente en la lista de Evolución Liberal, que encabeza Sergio Vallejos, accedió al desafío de Paren en Off y nos mostró la intimidad de su hogar. Rosa Palma, enfermera universitaria hizo toda su carrera trabajando en el ámbito de la salud pública. Todo lo que vivió la motivó para volcarse a la política y hoy es candidata a diputada nacional.

Además, Rosa es la única doctora en Salud Pública de la provincia, título que logró luego de haber estudiado durante años y con una carrera que pudo arrancar de grande.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 21.55.39

En un tradicional barrio chimbero, Rosa vive con su marido hace años. Además tiene una mascota y un jardín en el que las plantas brotan gracias a la "mano verde" de la candidata. Una pileta, un quincho con parrillero y un naranjo le dan el toque final a ese espacio adaptado para recibir a sus hijas y nietos.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 21.54.53

En el quincho, un lugar especial para su suegro quien ella misma confesó ocupó el lugar de padre porque ella perdió al suyo muy joven. Rosa dio detalles de los duros momentos que vivió en su vida y que la convencieron de que participar en política era la única salida para poder cambiar algo.

Mirá el video de Rosa Palma y enterate cómo vive la candidata de Evolución Liberal:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " *#ParenEnOff abrió otra puerta: esta vez, la de Rosa Palma, enfermera, doctora en Salud Pública y candidata a diputada nacional por Evolución Liberal. En un tradicional barrio de Chimbas, Rosa nos recibió en su casa para mostrar su rincón favorito, su pasión por la jardinería y los espacios donde comparte la vida con su familia. Además, habló de los momentos difíciles que marcaron su historia y la llevaron a involucrarse en política. Mirá el video completo y conocé cómo vive la única doctora en Salud Pública de San Juan, que hoy busca llegar al Congreso. #RosaPalma #ParenEnOff #TiempoDeSanJuan #Chimbas #EvoluciónLiberal #Elecciones2025 #Política #SanJuan #HistoriasQueInspiran"

