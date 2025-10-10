viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Guillermo Francos negó recibir 180.000 dólares por mes de YPF

El jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió a la acusación de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó hoy que cobre honorarios de parte de YPF, luego de que la diputada nacional Marcela Pagano lo acusara de percibir 180 mil dólares por mes por ser parte del directorio de la petrolera estatal, tarea que cumple en paralelo a su rol central en el Gobierno.

Lee además
Guillermo Francos, jefe de Gabinete
Punto de vista

Guillermo Francos reconoció que Espert "cometió muchos errores" en su explicación sobre la denuncia narco
interna libertaria: el dardo de guillermo francos a santiago caputo
Picante

Interna libertaria: el dardo de Guillermo Francos a Santiago Caputo

Soy miembro directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar honorarios”, aclaró el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia.

En una entrevista con un canal de streaming, Pagano había cuestionado a Francos por “llevarse una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce”

“180 mil dólares, claro. Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, se quejó la legisladora del bloque Coherencia.

“¿Cómo querés que la gente que la está peleando a fin de mes no lo repudie?”, dijo al ver imágenes del escrache público de un manifestante al funcionario de Javier Milei por el supuesto cobro de 180 mil dólares al mes.

Al respecto, Pagano lamentó que Francos se haya resignado a “poner la cara” por este Gobierno “en este tramo de su vida” y vaya a “jubilarse de esa manera”.

Consultada sobre qué tareas desarrollará el jefe de Gabinete en YPF, la diputada nacional contestó: “Nada, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su experiencia en una petrolera? Se la lleva”, insistió.

Y agregó, para que no quedasen dudas sobre su postura crítica: “Es todo casta, claro que sí”.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno nacional apeló el fallo que prohíbe reimprimir las boletas de la provincia de Buenos Aires

Milei anunció una reforma laboral y tributaria en medio de protestas y tensión social

Apuran la extradición de Fred Machado, preocupados por su salud

Polémica en Calingasta por supuestas becas de $400.000 a desempleados mineros

Causa YPF: La jueza de EEUU volvió a pedir chats de Sergio Massa y Luis Caputo

Rivadavia comenzó una histórica obra de pavimentación en Villa Chacabuco

Javier Milei felicitó a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Prometen megacentro de IA en la Patagonia con 25.000 millones de dólares de inversión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
javier milei felicito a maria corina machado, premio nobel de la paz
Saludo

Javier Milei felicitó a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Imagen ilustrativa.
En Rawson

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre
Video

La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre

Te Puede Interesar

En abril de 2023, con el apoyo técnico de la Universidad de Buenos Aires, equipos de Senasa y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) se hicieron las primeras cosechas experimentales del cultivo de cáñamo en suelo argentino realizadas por la empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS), luego de más de 50 años en el marco del entonces nuevo marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial.
Expansión

La empresa estatal de cannabis en San Juan ya puede apostar al cáñamo industrial: los primeros pasos de un nuevo negocio que promete

Por Miriam Walter
Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Carbajal con los desempleados, en la Mesa Minera. 
Cuestionamiento

Polémica en Calingasta por supuestas becas de $400.000 a desempleados mineros

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0
Amistoso

Argentina le gana a Venezuela 1 a 0

Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie que cuenta con maestría la verdad detrás del asesino que inspiró el cine de terror. video
Tiempo para Ver

El asesino favorito del cine, más profundo que nunca, en la mejor serie de los creadores de "Dahmer"