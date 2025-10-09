House tour con Juan Sancassani: su casa en un tradicional barrio santaluceño, su familia y los asados con amigos

Paren en Off sigue recorriendo las casa de los candidatos a diputado, de cara a las elecciones del 26 de octubre. Esta vez, fue el turno de Juan Sancassani , candidato en tercer término por La Libertad Avanza.

De cuna de políticos, el hijo del dirigente Edgardo Sancassani, se recibió como abogado, carrera que combina con la pasión por la política y la militancia. Desde su casa en el barrio Campodónico, en Santa Lucía. mostró su costado más íntimo a Tiempo de San Juan.

Las fotos familiares y la exquisita decoración a cargo de su esposa fueron protagonistas durante todo el recorrido. En una casa pensada para recibir amigos, Sancassani reveló que el parrillero es su lugar favorito y es donde recibe cada vez que puede a quienes más lo quieren. En el fondo, también mostró su pileta, protegida para evitar accidentes, pero preparada para que los más chiquitos de la familia pasen veranos en casa.

Mirá el video completo y recorré con nosotros la casa de Juan Sancassani: