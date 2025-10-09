jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

House tour con Juan Sancassani: su casa en un tradicional barrio santaluceño, su familia y los asados con amigos

El candidato a diputado en tercer término por La Libertad Avanza, nos abrió las puertas de su hogar. En una amplísima casa del barrio Campodónico, Sancassani confesó que la decoración está a cargo de su esposa y que él es el protagonista de los asados. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-08 at 23.46.03 (1)

Paren en Off sigue recorriendo las casa de los candidatos a diputado, de cara a las elecciones del 26 de octubre. Esta vez, fue el turno de Juan Sancassani, candidato en tercer término por La Libertad Avanza.

Lee además
Guillermo Francos, jefe de Gabinete
Punto de vista

Guillermo Francos reconoció que Espert "cometió muchos errores" en su explicación sobre la denuncia narco
pista y judo, claves turisticas: calingasta lidera las reservas mientras el gran san juan se prepara para recibir miles de visitantes
Finde largo

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes

De cuna de políticos, el hijo del dirigente Edgardo Sancassani, se recibió como abogado, carrera que combina con la pasión por la política y la militancia. Desde su casa en el barrio Campodónico, en Santa Lucía. mostró su costado más íntimo a Tiempo de San Juan.

Las fotos familiares y la exquisita decoración a cargo de su esposa fueron protagonistas durante todo el recorrido. En una casa pensada para recibir amigos, Sancassani reveló que el parrillero es su lugar favorito y es donde recibe cada vez que puede a quienes más lo quieren. En el fondo, también mostró su pileta, protegida para evitar accidentes, pero preparada para que los más chiquitos de la familia pasen veranos en casa.

Mirá el video completo y recorré con nosotros la casa de Juan Sancassani:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "House tour con Juan Sancassani El candidato a diputado en tercer término por La Libertad Avanza nos abrió las puertas de su casa en el tradicional barrio Campodónico, en Santa Lucía. Entre fotos familiares, una deco impecable (a cargo de su esposa) y el infaltable parrillero, Sancassani mostró su costado más íntimo: el lugar donde disfruta los asados con amigos y los veranos en familia. Paren en Off sigue recorriendo las casas de los candidatos, de cara a las elecciones del 26 de octubre. Mirá el video completo y descubrí cómo es la vida puertas adentro de Juan Sancassani. #ParenEnOff #TiempoDeSanJuan #Elecciones2025 #HouseTour #JuanSancassani #SantaLucía #LaLibertadAvanza #SanJuan"

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en el Foro de Abogados: las agrupaciones y posibles alianzas que competirán por la conducción

Estafa Libra: la Justicia investigará mensajes y llamadas de Javier y Karina Milei

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Kristalina Georgieva insiste con un paquete de apoyo económico multilateral a Javier Milei

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

El Tesoro vendió 330 millones de dólares para mantener el dólar entre bandas

En busca de fondos frescos, el ministro Caputo se queda en Estados Unidos

Fuerte derrota oficialista en Diputados: aprobaron la reforma de los DNU, que vuelve al Senado para convertirse en ley

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pista y judo, claves turisticas: calingasta lidera las reservas mientras el gran san juan se prepara para recibir miles de visitantes
Finde largo

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo agredían con piedras
Investigación

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas