jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Lo que iba a ser una audiencia tranquila donde las partes iban a firmar un acuerdo de pobatión terminó suspendida por este hecho insólito ocurrido minutos previos en el pasillo del subsuelo del edificio público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 10.04.14

Un hecho insólito ocurrió en el edificio de Tribunales a primera hora de este jueves. Estaba estipulado que a las 9:15 horas comience una audiencia “tranquila” donde se iba a tratar una suspensión de juicio a prueba contra un sujeto acusado de amenaza agravada por el uso de arma de fuego.

Lee además
¡escucha el capitulo xx de historias del crimen en spotify! tribunales, escenario de un brutal femicidio
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio
condenan con carcel al joven que abuso a su vecina con discapacidad
Judiciales

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

Al llegar a un acuerdo de probation, todas las partes debían estar presentes en la audiencia, entre ellos el damnificado. Ya que debe dar su consentimiento. Pero esta audiencia que sabe ser un trámite en Tribunales se vio envuelta en un escándalo.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.53.30 (1)
El abogado de Chena, Alejandro Cast&aacute;n. En el centro, D&iacute;az y a la derecha, Germ&aacute;n Riveros.

El abogado de Chena, Alejandro Castán. En el centro, Díaz y a la derecha, Germán Riveros.

Es que cuando el presunto autor del delito, Agustín Chena llegó junto a su abogado Alejandro Castán a Tribunales y estaban preguntando en qué sala se iba a realizar la audiencia. El damnificado se levantó de una silla -sala de espera- y se abalanzó sobre Chena lanzándole unas trompadas y una patada.

Los policías que estaban en el lugar fueron de inmediato contra Díaz y los separaron. Minutos después, la audiencia se realizó pero con los protagonistas separados. La misma estuvo presidida por la jueza Flavia Allende. El fiscal Adrián Riveros empezó a comentar el hecho y que se había llegado a un acuerdo de una suspensión de juicio a prueba para el acusado.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.53.30 (2)
Chena arriba a la izquierda.

Chena arriba a la izquierda.

Cuando la jueza le preguntó al denunciante, Díaz, si estaba de acuerdo con los términos; se hizo el desentendido, que no sabía nada de la probation y que no estaba de acuerdo. El mismo fiscal dijo en la audiencia que esta situación ya se había hablado y Díaz dio su consentimiento. De igual manera, este último dijo que no lo iba a aceptar. Finalmente, la audiencia se suspendió.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.53.29
Jueza Flavia Allende.

Jueza Flavia Allende.

Temas
Seguí leyendo

Santa Lucía: conducía su moto a excesiva velocidad y chocó de atrás con una camioneta

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Fue a visitar a su expareja, le exigió dinero amenazándola de muerte y le robó $10.000: directo a la cárcel

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Denuncia contra Panchito Velázquez: sin imputación, cuáles son los caminos de la causa preliminar

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Lo atraparon con una moto robada en Rawson y terminó condenado a prisión

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es la mujer que atropello a una nena en villa hipodromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo agredían con piedras
Investigación

Un policía que custodiaba una escuela en Chimbas disparó a jóvenes que lo "agredían con piedras"

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cómo será este año la elección de la Reina de las Personas Mayores en San Juan.
Gran Festejo

La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va
Crisis institucional

Unión, puntero y con una interna al rojo vivo: se queda el presidente, pero el vice se va

Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas