Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Un hecho insólito ocurrió en el edificio de Tribunales a primera hora de este jueves. Estaba estipulado que a las 9:15 horas comience una audiencia “tranquila” donde se iba a tratar una suspensión de juicio a prueba contra un sujeto acusado de amenaza agravada por el uso de arma de fuego.

Al llegar a un acuerdo de probation, todas las partes debían estar presentes en la audiencia, entre ellos el damnificado. Ya que debe dar su consentimiento. Pero esta audiencia que sabe ser un trámite en Tribunales se vio envuelta en un escándalo.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.53.30 (1) El abogado de Chena, Alejandro Castán. En el centro, Díaz y a la derecha, Germán Riveros.

Es que cuando el presunto autor del delito, Agustín Chena llegó junto a su abogado Alejandro Castán a Tribunales y estaban preguntando en qué sala se iba a realizar la audiencia. El damnificado se levantó de una silla -sala de espera- y se abalanzó sobre Chena lanzándole unas trompadas y una patada.

Los policías que estaban en el lugar fueron de inmediato contra Díaz y los separaron. Minutos después, la audiencia se realizó pero con los protagonistas separados. La misma estuvo presidida por la jueza Flavia Allende. El fiscal Adrián Riveros empezó a comentar el hecho y que se había llegado a un acuerdo de una suspensión de juicio a prueba para el acusado.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 09.53.30 (2) Chena arriba a la izquierda.

Cuando la jueza le preguntó al denunciante, Díaz, si estaba de acuerdo con los términos; se hizo el desentendido, que no sabía nada de la probation y que no estaba de acuerdo. El mismo fiscal dijo en la audiencia que esta situación ya se había hablado y Díaz dio su consentimiento. De igual manera, este último dijo que no lo iba a aceptar. Finalmente, la audiencia se suspendió.