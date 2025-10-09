jueves 9 de octubre 2025

Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

El sospechoso tiene 33 años y fue detenido este jueves. Mantenía conversaciones con el chico hasta que se citaron en un encuentro sexual. Hay graves acusaciones en su contra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hallaron mensajes que decían: “Te comería a besos”, “bebé”, “amor” o “quiero ser tu novio”, entre los de menor tenor. También había otros con un fuerte contenido sexual, con intercambio de fotos de desnudos y más. Pero no eran charlas cualquiera por WhatsApp: de un lado estaba un comerciante de 33 años, de Rawson, y del otro, un adolescente de 15 años que fue víctima de sus presuntas perversiones sexuales.

por tercera vez dictaron un fallo por el caso de un abuelo abusador de rawson, le bajaron la pena y lo dejaron en libertad
Tribunal de impugnación

Por tercera vez dictaron un fallo por el caso de un abuelo abusador de Rawson, le bajaron la pena y lo dejaron en libertad
Este es el momento en el que se llevan detenido al sospechoso.
Pervertido sexual

Tiene una condena por abusador y volvieron a detenerlo por los presuntos manoseos a dos hijastros de Santa Lucía

El sospechoso es un tal Antonio Más, quien fue detenido este miércoles 8 de octubre en su casa en Rawson por policías de la brigada de la UFI CAVIG. La medida fue dispuesta por el juez de garantías Roberto Montilla, en el marco de una causa que es investigada por el fiscal Roberto Mallea, el ayudante fiscal Benjamín Spatzer y la asistente Analía Di Lernia y que se inició el 6 de octubre a raíz de la denuncia de la mamá de un adolescente.

image
El ayudante fiscal Benjam&iacute;n Spatzer, el fiscal Eduardo Mallea y la colaboradora Anal&iacute;a Di Lernia, de la UFI ANIVI. Del otro lado, el abogado defensor Claudio Vera.

El ayudante fiscal Benjamín Spatzer, el fiscal Eduardo Mallea y la colaboradora Analía Di Lernia, de la UFI ANIVI. Del otro lado, el abogado defensor Claudio Vera.

Todo estalló el domingo 5, después de que la mujer descubriera que el adolescente se había citado con un hombre mucho mayor que él y que éste lo había llevado a su casa. Ese fue el principio. También le revisó el celular y encontró chats entre su hijo de 15 años y ese hombre apodado “Tony”.

Las conversaciones eran aberrantes porque el hombre sabía que se trataba de un menor y aun así le envió mensajes para seducirlo, otros de fuerte contenido sexual y fotos de desnudos y masturbándose. Incluso le pedía al chico que se fotografiara para él.

El adolescente reveló que mantenía esas comunicaciones con el hombre desde el 20 de junio último y contó que el domingo pasado se había visto con él. Dijo que el tal “Tony” lo pasó a buscar en una camioneta blanca por la esquina de las calles España y Las Heras, y que fueron a su casa, en Rawson. Allí reveló que se trató de un encuentro sexual.

image
El juez de garant&iacute;as Roberto Montilla.

El juez de garantías Roberto Montilla.

Esto y otros detalles se conocieron este jueves en Tribunales. Antonio Más, acompañado por el abogado defensor Claudio Vera, escuchó en silencio —y moviendo la cabeza en señal de rechazo— las graves imputaciones en su contra. La Fiscalía le atribuyó los delitos de grooming, abuso sexual gravemente ultrajante, promoción de la corrupción de menores de 18 años y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil.

El ayudante fiscal Spatzer señaló que el sospechoso carga con una condena por daño y defraudación y también tenía un pedido de captura de los Juzgados de Faltas por un arresto de 5 días que no cumplió. En razón a estos antecedentes y a un posible peligro de fuga, solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de 6 meses. El abogado Vera se opuso a la medida de coacción y pidió su libertad, aunque luego propuso que cumpla la detención en una comisaría.

El juez Montilla hizo lugar al pedido de la fiscalía en cuanto a la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 1 año y resolvió que Antonio Más continúe entre rejas, con prisión preventiva, por los próximos 4 meses en el penal de Chimbas.

Temas
