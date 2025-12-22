lunes 22 de diciembre 2025

En Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez en el centro de la polémica por un nuevo operativo por olores nauseabundos y ruidos molestos

La medida fue ordenada por el Primer Juzgado de Faltas de Capital tras reiteradas denuncias vecinales por contaminación, presencia de plagas y ruidos molestos. Es el tercer allanamiento en el inmueble, donde además se investiga un presunto cobro ilegal por alojamiento y posibles infracciones comerciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

El procedimiento fue dispuesto por el juez Horacio Hernández y se concretó a partir de un expediente iniciado por denuncias de vecinos de la manzana, quienes alertaron por olores nauseabundos, contaminación, presencia de ratas y cucarachas, además de ruidos molestos. Así lo confirmó en rueda de prensa el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Contegrand.

Según detalló el funcionario, se trata del tercer allanamiento que se realiza en el inmueble. En los procedimientos anteriores se había constatado la presencia de entre 30 y 40 personas viviendo en el lugar, mientras que en esta oportunidad se detectó una menor cantidad de ocupantes. No obstante, surgieron nuevos datos que complican la situación: testimonios recolectados indican que una persona cobraría dinero por permitir pernoctar una o dos noches en la vivienda, lo que configuraría un posible ejercicio del comercio sin habilitación, con una rotación permanente de personas.

Desde el Juzgado aclararon que, al tratarse de una propiedad privada, el Municipio no tiene competencia para ordenar desalojos ni expropiaciones. Sin embargo, sí puede intervenir ante una emergencia medioambiental que afecte a la comunidad. En ese marco, el allanamiento tuvo como objetivo evaluar la posibilidad de avanzar con tareas de limpieza, desinfección y desratización del inmueble.

La situación se ve agravada por el estado legal de la propiedad. El dueño original falleció y, si bien existen herederos identificados en el expediente, hasta el momento no han podido ser localizados ni notificados formalmente.

Durante el operativo trabajaron inspectores de la Dirección de Comercio Municipal, personal del área de Desarrollo Humano de la Provincia y del Municipio, quienes relevaron el interior de la casona. A partir de sus informes, el juez interviniente definirá las próximas medidas.

Un inmueble con antecedentes recientes

El nuevo procedimiento se suma a una larga lista de intervenciones en la misma propiedad. El pasado 2 de diciembre, un operativo policial terminó con más de 20 personas detenidas tras una violenta gresca en el lugar, que incluyó amenazas agravadas y la intervención de la Comisaría 3ª, Policía Científica y la Unidad de Abordaje Territorial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995960851740983362&partner=&hide_thread=false

Días después, la causa judicial se reconfiguró y solo tres jóvenes -Luis Rodrigo Nahuel Castro Luna, Axel Uriel Masman y Emanuel Antonio Trigo Narváez- quedaron imputados por delitos más graves, mientras que el resto de los aprehendidos recuperó la libertad al tratarse de faltas contravencionales. La investigación quedó bajo el Sistema Especial de Flagrancia.

Además, el inmueble ya había sido escenario de un allanamiento de alto impacto en febrero de 2024, cuando se investigó una denuncia por abuso sexual ocurrida en su interior.

