lunes 22 de diciembre 2025

Comunicado oficial

Bono confirmado: Chimbas otorgó $150.000 al personal contratado

Daniela Rodríguez ya había anticipado un reconocimiento especial para fin de año y ahora confirmó el monto del bono navideño, que fue depositado este lunes. La medida alcanza a todos los trabajadores contratados del municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-22 at 16.09.05

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, confirmó el otorgamiento de un Bono Navideño de $150.000 destinado a todo el personal contratado del municipio, que fue depositado durante la jornada de hoy. Se trata de un anuncio que ya había sido anticipado por la jefa comunal semanas atrás y que ahora se concretó con la confirmación del monto.

Desde el municipio explicaron que la medida fue posible gracias al "ordenamiento de las cuentas municipales y a una administración responsable de los recursos", lo que permitió llevar adelante este reconocimiento en un contexto económico complejo. En paralelo, se informó que el personal de planta permanente percibirá este martes el aguinaldo, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

Cabe recordar que a mitad de año los trabajadores contratados ya habían recibido un bono de $70.000, y en aquella oportunidad Rodríguez había adelantado que el reconocimiento de fin de año sería superador.

Administrar con responsabilidad nos permite cuidar el trabajo de quienes todos los días sostienen el funcionamiento del municipio. Este bono es un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de nuestros trabajadores”, expresó la intendenta Daniela Rodríguez en un comunicado de prensa.

