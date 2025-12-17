Cómo despedir el año con senderismo y observación del cielo muy cerca de la ciudad

San Martín invita a una actividad de senderismo y observación del cielo, antes de que finalice el año.
La Municipalidad de San Martín organiza una actividad especial para cerrar el año con naturaleza e historia. Se trata de una caminata guiada por el Sendero de petroglifos de La Cantera, en las Sierras de Pie de Palo, que culminará con una instancia de observación astronómica en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.
Según explicaron desde el municipio, la experiencia está pensada como una propuesta de dificultad baja, ideal para disfrutar en grupo y conectar con el entorno natural y cultural del departamento. El recorrido permitirá conocer antiguos vestigios patrimoniales, apreciar el paisaje y vivir una noche distinta bajo el cielo sanjuanino.
La actividad se realizará el sábado 20 de diciembre, con inicio a las 19 horas, y tendrá una duración aproximada de cuatro horas. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo, ubicada en el playón del Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Los cupos son limitados y las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 2644658724.
"Con esta última salida del año con observación astronómica, San Martín continúa promoviendo propuestas recreativas que ponen en valor su patrimonio natural y fortalecen el turismo local", indicaron desde el municipio.