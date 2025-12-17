Con viajes y vehículos eléctricos, llega el sorteo de fin de año de la Caja de Acción Social: quiénes pueden participar

Se viene el sorteo de fin de año de la Caja de Acción Social.

La Caja de Acción Social (CAS) anunció la realización de un nuevo sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias, que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, en horario vespertino.

El sorteo, que convoca en cada edición a cientos de sanjuaninos, permitirá participar a todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata, correspondientes al período comprendido entre el 20 de septiembre y el 26 de diciembre.

Desde la CAS, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, indicaron que la propuesta busca ampliar las oportunidades de acceso a premios y reforzar el carácter inclusivo del sistema de juegos oficiales.

En esta oportunidad, se sortearán diez premios principales, entre los que se destacan:

Moto eléctrica 0 km

Moto 150cc 0 km

Moto 110cc 0 km

Viaje a Mar del Plata

Aires acondicionados

Smart TV

Monopatines eléctricos

Viaje a Villa Carlos Paz

Lavarropa

Teléfono celular

Heladera con freezer

Notebook

Frezzer vertical

Cocina de 4 hornallas

Conjunto somier

Juego de Jardín

Proyector + pantallas

Freidora de aire

De manera paralela, se desarrollarán los sorteos de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa orientada a acompañar a instituciones educativas, de salud, merenderos y escuelitas deportivas de la provincia. En ese marco, se entregarán insumos y equipamiento como heladeras, cocinas, mesas, sillas, kits deportivos y equipos de sonido, fortaleciendo el trabajo comunitario que estas organizaciones realizan en sus territorios.

Además, el público presente podrá participar por los siguientes premios:

Aire acondicionado

Mesa + 12 sillas apilables

Ventilador de pie

Batería de cocina

Pileta de lona

Gazebo plegable

Cafetera expresso

Freidora de aire

Kit de herramientas

Bordeadora eléctrica

Parlante portátil

Carpa playera

Desde la CAS se destacó que todo el proceso se realiza bajo estrictos criterios de transparencia y control, garantizando igualdad de condiciones para cada participante. Los ganadores de los Cupones No Premiados deberán notificarse en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en Santa Fe 10 Este, segundo piso, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores al sorteo.

En tanto, las instituciones beneficiadas por las Cruzadas Solidarias contarán con un plazo de 20 días corridos para presentar la documentación correspondiente y gestionar la entrega de los premios adjudicados.