miércoles 17 de diciembre 2025

Oportunidad

Con viajes y vehículos eléctricos, llega el sorteo de fin de año de la Caja de Acción Social: quiénes pueden participar

Se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre en el Centro de Convenciones y contará con premios para participantes e instituciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene el sorteo de fin de año de la Caja de Acción Social.

La Caja de Acción Social (CAS) anunció la realización de un nuevo sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias, que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, en horario vespertino.

El sorteo, que convoca en cada edición a cientos de sanjuaninos, permitirá participar a todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata, correspondientes al período comprendido entre el 20 de septiembre y el 26 de diciembre.

Desde la CAS, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, indicaron que la propuesta busca ampliar las oportunidades de acceso a premios y reforzar el carácter inclusivo del sistema de juegos oficiales.

En esta oportunidad, se sortearán diez premios principales, entre los que se destacan:

  • Moto eléctrica 0 km
  • Moto 150cc 0 km
  • Moto 110cc 0 km
  • Viaje a Mar del Plata
  • Aires acondicionados
  • Smart TV
  • Monopatines eléctricos
  • Viaje a Villa Carlos Paz
  • Lavarropa
  • Teléfono celular
  • Heladera con freezer
  • Notebook
  • Frezzer vertical
  • Cocina de 4 hornallas
  • Conjunto somier
  • Juego de Jardín
  • Proyector + pantallas
  • Freidora de aire

De manera paralela, se desarrollarán los sorteos de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa orientada a acompañar a instituciones educativas, de salud, merenderos y escuelitas deportivas de la provincia. En ese marco, se entregarán insumos y equipamiento como heladeras, cocinas, mesas, sillas, kits deportivos y equipos de sonido, fortaleciendo el trabajo comunitario que estas organizaciones realizan en sus territorios.

Además, el público presente podrá participar por los siguientes premios:

  • Aire acondicionado
  • Mesa + 12 sillas apilables
  • Ventilador de pie
  • Batería de cocina
  • Pileta de lona
  • Gazebo plegable
  • Cafetera expresso
  • Freidora de aire
  • Kit de herramientas
  • Bordeadora eléctrica
  • Parlante portátil
  • Carpa playera

Desde la CAS se destacó que todo el proceso se realiza bajo estrictos criterios de transparencia y control, garantizando igualdad de condiciones para cada participante. Los ganadores de los Cupones No Premiados deberán notificarse en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en Santa Fe 10 Este, segundo piso, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores al sorteo.

En tanto, las instituciones beneficiadas por las Cruzadas Solidarias contarán con un plazo de 20 días corridos para presentar la documentación correspondiente y gestionar la entrega de los premios adjudicados.

