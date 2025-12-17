Con qué horarios y frecuencias circularán los colectivos de la Red Tulum durante las Fiestas

Cómo funcionará el sistema de colectivos de la Red Tulum durante la fiestas de fin de año.

Este miércoles, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, informó el esquema con el que circularán los colectivos dentro del operativo previsto para las jornadas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de ordenar la prestación del servicio en fechas de dinámica particular y alta planificación por parte de los usuarios.

Increíble Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

De acuerdo con el cronograma oficial, el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre se trabajará como día hábil, con actividad hasta las 22.00.

En tanto, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero el servicio funcionará con modalidad de feriado, desde las 9.00 hasta las 22.00.

"El detalle de horarios busca brindar previsibilidad y facilitar la organización de traslados en un tramo del calendario que, por su propia intensidad, exige claridad en la información pública", indicaron desde el organismo.