miércoles 17 de diciembre 2025

Importante

Con qué horarios y frecuencias circularán los colectivos de la Red Tulum durante las Fiestas

Según indicaron las autoridades, el servicio ajustará su esquema de funcionamiento en cuatro fechas clave de diciembre y enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionará el sistema de colectivos de la Red Tulum durante la fiestas de fin de año.

Cómo funcionará el sistema de colectivos de la Red Tulum durante la fiestas de fin de año.

Este miércoles, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, informó el esquema con el que circularán los colectivos dentro del operativo previsto para las jornadas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de ordenar la prestación del servicio en fechas de dinámica particular y alta planificación por parte de los usuarios.

De acuerdo con el cronograma oficial, el miércoles 24 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre se trabajará como día hábil, con actividad hasta las 22.00.

En tanto, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero el servicio funcionará con modalidad de feriado, desde las 9.00 hasta las 22.00.

"El detalle de horarios busca brindar previsibilidad y facilitar la organización de traslados en un tramo del calendario que, por su propia intensidad, exige claridad en la información pública", indicaron desde el organismo.

