miércoles 17 de diciembre 2025

Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

El hecho ocurrió en un departamento. Se sospecha de quién fue o fueron los autores ya que en la propiedad donde vive la damnificada no han ejercido violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-16 at 14.36.20

Durante la siesta de este martes, personal policial de comisaría 25ta y División Criminalística trabajaron durante horas en un millonario robo ocurrido en un departamento del B° 23 de Mayo, en Rawson.

Según informaron fuentes del caso, hay sospechas de quién o quiénes serían los autores de este hecho porque en el departamento no se ejerció violencia para ingresar.

Fuentes policiales informaron que se robaron gran cantidad de alhajas de oro y plata. La damnificada, una mujer de 50 años expresó que era muchísimas alhajas y muy costosas las que desaparecieron del interior de su departamento.

La denuncia ya fue radicada y recayó en manos de comisaría 25ta. En el lugar se hizo presente personal de Criminalística que hizo los trabajos pertinentes para encontrar rastros de posibles sospechosos.

Este departamento queda ubicado en inmediaciones de calle Jorge Newbery, entre Perona y Juárez Celman.

