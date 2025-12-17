Caucete: secuestran gran cantidad de aves en cautiverio y recuperan un auto robado, tres detenidos

Un operativo llevado a cabo por la División Rural de la Policía de San Juan culminó con el secuestro de una i mportante cantidad de aves protegidas que se encontraban en cautiverio , la recuperación de un vehículo con pedido de secuestro por hurto y la detención de tres personas en el departamento Caucete.

El procedimiento incluyó tres allanamientos autorizados por la jueza de Paz de Caucete. Como resultado de las medidas, los efectivos policiales secuestraron un total de 47 aves autóctonas y exóticas, entre ellas benteveos, zorzal negro, cardenales amarillo y copete rojo, soldaditos, mixtos, jilgueros cabeza negra y diucas.

Durante el operativo también se incautaron 60 jaulas y diversos tramperos utilizados para la captura y tenencia ilegal de las especies. Además, los uniformados lograron identificar un vehículo Renault 12, color gris, que presentaba un pedido de secuestro vigente emitido por el 2° Juzgado de Instrucción en el marco de una causa por hurto calificado.

Los tres supuestos sospechosos, todos mayores de edad y con domicilio en Caucete, quedaron detenidos y trasladados a sede policial junto con las aves, las jaulas, los elementos de captura y el automóvil recuperado, quedando a disposición de la Justicia.