miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Quedó grabado: denuncian una golpiza a un abuelo con alzhéimer en un geriátrico

El violento episodio quedó registrado en video y generó conmoción. El adulto mayor presentaba heridas y fracturas, y la Justicia investiga lo ocurrido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuelo

Un grave episodio de violencia fue denunciado por la familia de Héctor, un hombre de 89 años que se encontraba alojado en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata. El caso salió a la luz luego de que sus familiares advirtieran lesiones visibles durante una visita.

Lee además
el topografo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugno la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en chimbas
Operativo

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

“Mis primas fueron a verlo y notaron marcas en las manos, en los ojos y en la boca”, relató una de las nietas del abuelo. Héctor padece alzhéimer y tiene una importante disminución visual y auditiva, condiciones que, según la denuncia, habrían derivado en una reacción violenta por parte de una empleada del lugar.

De acuerdo al testimonio de la familia, la mujer acusada de la agresión reconoció el ataque y lo justificó al señalar que atravesó un brote psicótico y que el adulto mayor se negaba a tomar la medicación, motivo por el cual lo habría golpeado en reiteradas oportunidades. La explicación generó conmoción e indignación entre los allegados.

Tras solicitar un control médico, las nietas confirmaron que Héctor presentaba fracturas en una mano y heridas en el rostro. El hecho ocurrió en un geriátrico del barrio Punta Mogotes, y la familia denunció una situación de extrema vulnerabilidad para los residentes. “Están completamente expuestos, sin nadie que los defienda”, expresaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001280982045884682&partner=&hide_thread=false

Otra familiar cuestionó el accionar de la cuidadora y sostuvo que existían alternativas para administrar la medicación sin recurrir a la violencia. Además, explicó que decidieron retirar de inmediato a su abuelo del geriátrico y luego avanzar con la denuncia, motivados por el temor a posibles represalias, ya que otro familiar directo también residía en el mismo establecimiento.

En Argentina, existen diversas leyes destinadas a proteger los derechos de las personas mayores y garantizar un trato digno. Entre ellas, la Ley 27.360, que adopta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establece un marco para promover su autonomía, independencia y acceso integral a la salud, la vivienda y la alimentación. A su vez, la Ley 26.529 reconoce el derecho a la salud y permite a los adultos mayores expresar directivas anticipadas sobre tratamientos médicos.

Estas normativas apuntan a consolidar un sistema integral de cuidados que resguarde la salud y la dignidad de los adultos mayores, evite situaciones de abuso y garantice una atención adecuada, especialmente en contextos de institucionalización, donde el Estado y las instituciones tienen la responsabilidad de velar por su bienestar.

Temas
Seguí leyendo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

Choque mortal en Chimbas: hubo un llamado al 911 alertando picadas

Del alerta de un taxista a la condena judicial: la persecución que complicó a una pareja de Caucete

Caucete: secuestran gran cantidad de aves en cautiverio y recuperan un auto robado, tres detenidos

Golpe a una distribuidora: un ladrón trepó más de dos metros y se robó 20 cajones de Coca y 8 de cerveza

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Cayeron los "robabicicletas" de Caucete y la Policía logró recuperar 5 rodados

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Te Puede Interesar

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan