miércoles 17 de diciembre 2025

Operativo

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Según informaron fuentes policiales, el rodado había sido robado el pasado 15 de octubre en jurisdicción de la Comisaría 17°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una motocicleta que había sido robada en octubre de 2025 fue recuperada durante la madrugada de este martes 17 de diciembre, en un procedimiento llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Centenario Oeste.

Según informaron fuentes policiales, el rodado había sido sustraído el pasado 15 de octubre en jurisdicción de la Comisaría 17°. Tras tareas investigativas y recorridas preventivas, los efectivos lograron localizar la moto y proceder a su recuperación.

El hallazgo se produjo en las primeras horas del día y la motocicleta quedó a disposición de la Justicia, a la espera de ser restituida a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Desde la Unidad Operativa Centenario Oeste indicaron que continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho y avanzar en la identificación de los responsables del robo.

