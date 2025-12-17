miércoles 17 de diciembre 2025

Economía nacional

El riesgo país cae a 555 puntos: la cifra más baja en siete años

El indicador mide el costo del financiamiento argentino. Mejoran los bonos tras el anuncio de compra de reservas y cambios en el esquema de flotación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El riesgo país se ubicó en la cifra más baja de los últimos 7 años.

El riesgo país argentino vuelve a bajar este miércoles y tocó su nivel mínimo desde 2018. La mejora de los bonos tras el anuncio de compra de reservas del Banco Central y el cambio en el esquema de flotación empujaron hacia abajo el indicador que mide el costo del financiamiento argentino.

Según información de mercado, el riesgo país se acercaba este miércoles a los 550 puntos en la medición que hace el banco JP Morgan. Perforó así el mínimo que había registrado el mandato de Javier Milei, en enero de este año, pero también marcó la cifra más baja en siete años y medio.

El indicador de riesgo país se había desplomado hasta una zona cercana a los 650 puntos después de la victoria oficialista en las elecciones de medio término, y se estacionó en ese rango durante el primer mes y medio post electoral, con el mercado a la espera de novedades en el plan económico.

El reclamo persistente de los inversores locales y de Wall Street por un anuncio de compra de reservas más decidida por parte del BCRA y un reajuste en el esquema cambiario fueron respondidas este lunes con el anuncio que hizo el presidente de la autoridad monetaria Santiago Bausili.

La perspectiva hacia adelante es que con el esquema de flotación recalibrado el Banco Central pueda acumular al menos US$ 10.000 millones durante 2026 para alimentar las flacas reservas internacionales. Además, con un techo de flotación que se actualiza por inflación, el BCRA evitaría que el tipo de cambio experimente un atraso sostenido.

FUENTE: Clarín

