jueves 11 de diciembre 2025

Mercados

Caen los bonos y sube el riesgo país después de la emisión de nueva deuda en dólares

El Gobierno recaudó USD 1.000 millones con el Bonar 2029N, a una tasa del 9,26%. El S&P Merval gana 0,3% y los títulos soberanos ceden 0,4% en promedio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bonos y acciones argentinas viven un día de descenso en los mercados.

Ya con los detalles concretos de una nueva colocación de deuda soberana en el mercado doméstico, las acciones argentinas operan con leves alzas aún cerca de sus precios máximos en pesos -y los más altos desde febrero medidos en dólares- mientras que los títulos públicos retroceden.

El Gobierno de Javier Milei adjudicó deuda por 1.000 millones de dólares a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local, lo que representó el retorno a una emisión de títulos dolarizados tras varios años.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,3% a las 12:30 horas, en los 3.022.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay mayoría de pérdidas aunque poco relevantes, como en el caso de YPF (-1,1%) y Grupo Galicia (-0,3%).

Los títulos Bonares y Globales experimentaban un descenso promedio del 0,4%, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende 15 unidades para la Argentina, en los 639 puntos básicos.

“La Secretaría de Finanzas realizó la licitación del nuevo Bonar 2029, adjudicando USD 1.000 millones tras recibir ofertas por USD 1.400 millones. La tasa de corte de esta operación se estableció en 9,26%. Este monto representa prácticamente la totalidad de los vencimientos de capital de los bonos AL29 y AL30 programados para enero. Se analiza que el nuevo bono emitido podría utilizarse como garantía para una operación de REPO (préstamo respaldado con activos) con bancos internacionales, cubriendo así el resto del vencimiento, aproximadamente USD 3.500 millones adicionales”, precisó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“La tasa de corte del Bonar 2029 representa un spread de 550 puntos básicos sobre la tasa de Estados Unidos. Se anticipa que los bonos legislación local de corto plazo, como los 2029 y 2030, ajusten su rendimiento para alinearse con esta referencia", consideró Farro.

El Gobierno nacional no tiene acceso a los mercados globales para refinanciar su deuda en moneda extranjera desde finales de la década pasada por las reiteradas crisis que dispararon la aversión al riesgo. “Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores”, agregó el comunicado del Ministerio de Economía.

El comunicado indicó que luego de casi ocho años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de dólares de un nuevo bono a cuatro años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Y agregó que el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero.

Alan Versalli, analista de Research de Cocos, consideró que “como un primer acercamiento a los mercados internacionales está muy bien, sobre todo por la tasa, que implica un riesgo país aproximadamente de 550 puntos básicos, literalmente el objetivo que se había puesto el Gobierno. Les faltaron USD 277 millones para cumplir el objetivo de refinanciar amortizaciones de AL29 y AL30 y ahora tienen que conseguir USD 3.306 millones remanentes para cubrir todos los vencimientos del 9 de enero”.

En cuando al universo de inversiones en pesos, desde MegaQM señalaron que “el BCRA sigue activo en la rueda de simultáneas y ha generado una fuerte compresión, explicada por la política de encajes, en el tramo más corto de la curva pesos. Las tasas de cuentas remuneradas bajaron al rango del 11% y la caución se ha quedado en torno a 20%, con plazos fijos operando en 26/27% (nominal anual). Esto llevará a un descenso en el rendimiento de los Money Market en la medida que se vayan rotando las carteras. Esperamos que las carteras se estabilicen en torno a 20% de Tasa Nominal Anual”.

FUENTE: Infobae

