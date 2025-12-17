miércoles 17 de diciembre 2025

Relevamiento

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

Tras el anuncio del bono provincial de $120.000, algunos municipios del Gran San Juan comenzaron a definir si podrán otorgar un adicional a sus trabajadores, mientras otros aún analizan montos, fechas o alternativas de acompañamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cajero plus navideño
tras el anuncio de orrego, que haran los municipios del gran san juan con el bono de fin de ano
A tener en cuenta

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año
Con modalidad híbrida, la UNSJ y la UCCuyo suman nuevas carreras técnicas universitarias en departamentos mineros.
Listado

Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

Este miércoles se sumó Santa Lucía a la lista de departamentos que confirmaron el pago. Fuentes oficiales señalaron a Tiempo de San Juan que el bono “se va a pagar”, aunque todavía no está definido ni el monto ni la fecha. Desde el municipio indicaron que la intención es acompañar la decisión adoptada por el Gobierno provincial.

La definición más concreta llegó desde Rivadavia. El intendente Sergio Miodowsky anunció en conferencia de prensa el otorgamiento de un bono extraordinario de $90.000 destinado a trabajadores contratados. Según explicó, la medida alcanza a unos 900 empleados y representa una inversión municipal cercana a los 100 millones de pesos. “Los contratados son quienes menos ganan y no perciben aguinaldo. Por eso hemos decidido brindar esta ayuda económica, que estará acreditada este mismo fin de semana”, remarcó.

En Rawson, en cambio, el intendente Carlos Munisaga confirmó el lunes que no habrá un bono en efectivo. No obstante, aseguró que el municipio acompañará a los trabajadores con canastas navideñas y cumplirá con el pago del aguinaldo y los aumentos salariales en tiempo y forma. En ese marco, precisó que el medio aguinaldo se abonará el 22 de diciembre y que el sueldo de diciembre se pagará antes de fin de mes.

Por su parte, en Capital aún no hay definiciones oficiales respecto al pago de un bono, indicaron desde el municipio a este medio.

Cabe recordar que, días atrás, desde el Gobierno provincial pusieron en duda la posibilidad de brindar asistencia financiera a las comunas para afrontar el gasto. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, señaló que los municipios cuentan con un régimen de coparticipación propio y que cada uno deberá evaluar si puede adaptarse a la política salarial provincial según sus posibilidades.

