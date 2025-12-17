Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

Luego del anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el pago de un bono de $120.000 para la administración pública provincial , los municipios del Gran San Juan comenzaron a definir si podrán acompañar la medida con un adicional propio para sus trabajadores. Con el correr de los días, algunas comunas ya confirmaron decisiones concretas, mientras que en otras el tema sigue en análisis.

En Chimbas, la intendenta Daniela Rodríguez ratificó este lunes que el municipio otorgará un bono especial de fin de año . Si bien la confirmación fue oficial, por el momento no trascendieron detalles sobre el monto ni la fecha de pago, ya que ambos aspectos continúan siendo evaluados dentro de la comuna.

Este miércoles se sumó Santa Lucía a la lista de departamentos que confirmaron el pago. Fuentes oficiales señalaron a Tiempo de San Juan que el bono “se va a pagar”, aunque todavía no está definido ni el monto ni la fecha. Desde el municipio indicaron que la intención es acompañar la decisión adoptada por el Gobierno provincial.

La definición más concreta llegó desde Rivadavia. El intendente Sergio Miodowsky anunció en conferencia de prensa el otorgamiento de un bono extraordinario de $90.000 destinado a trabajadores contratados. Según explicó, la medida alcanza a unos 900 empleados y representa una inversión municipal cercana a los 100 millones de pesos. “Los contratados son quienes menos ganan y no perciben aguinaldo. Por eso hemos decidido brindar esta ayuda económica, que estará acreditada este mismo fin de semana”, remarcó.

En Rawson, en cambio, el intendente Carlos Munisaga confirmó el lunes que no habrá un bono en efectivo. No obstante, aseguró que el municipio acompañará a los trabajadores con canastas navideñas y cumplirá con el pago del aguinaldo y los aumentos salariales en tiempo y forma. En ese marco, precisó que el medio aguinaldo se abonará el 22 de diciembre y que el sueldo de diciembre se pagará antes de fin de mes.

Por su parte, en Capital aún no hay definiciones oficiales respecto al pago de un bono, indicaron desde el municipio a este medio.

Cabe recordar que, días atrás, desde el Gobierno provincial pusieron en duda la posibilidad de brindar asistencia financiera a las comunas para afrontar el gasto. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, señaló que los municipios cuentan con un régimen de coparticipación propio y que cada uno deberá evaluar si puede adaptarse a la política salarial provincial según sus posibilidades.