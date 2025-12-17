miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
policía

Marcha al Congreso: Incidentes entre jubilados y la policía

La policía llegó a utilizar un camión hidrante para disuadir a los manifestantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026.

Lee además
Monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica
Punto de vista

La Iglesia Católica cuestionó los operativos de seguridad de las marchas de jubilados y le hizo al Gobierno un pedido especial
otra marcha de jubilados con incidentes: gases, golpes, y detenidos
Violencia

Otra marcha de jubilados con incidentes: Gases, golpes, y detenidos

Los manifestantes cruzaron empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad, indicaron fuentes policiales.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno nacional volvió a vallar el Congreso ante una nueva marcha de jubilados

Un "Águila Herida" y detenida: cayó tras entrar a una casa de Albardón para robar y forcejear con un policía

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, mas taser, 300 camaras y policias a lo robocop: el plan tecnologico que marca el plan de seguridad 2026 video
Abordaje oficial

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba
Grave

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba

Por Redacción Tiempo de San Juan
La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?
Relevamiento

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan
Ambiente stunt

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo video
Congreso

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo