El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

El Gobierno nacional anunció una nueva ofensiva contra la dirigencia del fútbol argentino al intimar formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol (anteriormente conocida como Superliga) para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).

En redes Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

Investigación La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional

El requerimiento apunta a que ambas entidades presenten documentos que respalden gastos e inversiones que, en conjunto, superan los USD 450 millones . Específicamente, se buscan justificaciones sobre cifras superiores a los USD 111.000.000 en la AFA y más de USD 340.000.000 en la Liga Profesional (o Superliga).

Requisitos contables y amenaza de sanciones

El escrito oficial detalla que la intimación exige "explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros" y la presentación de documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en los estatutos sociales de la AFA. El Gobierno subraya que la AFA es una asociación sin fines de lucro y debe regirse por los mismos requisitos que se exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ.

Desde el Ejecutivo, se remarcó el compromiso con la igualdad ante la Ley, enfatizando que "Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios". Daniel Vítolo, titular de la IGJ, sostuvo que la AFA debe cumplir con las mismas exigencias que cualquier persona jurídica privada.

El incumplimiento de la requisitoria dentro del plazo otorgado podría derivar en sanciones económicas severas, las cuales aplicarían tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.

Denuncias Previas

Esta intimación se suma a una serie de acciones previas contra la dirigencia del fútbol argentino, descrita como una "nueva embestida contra Claudio 'Chiqui' Tapia". La semana anterior, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) por supuestas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción del organismo.

Paralelamente, sigue en curso una investigación judicial a cargo del juez Marcelo Aguinsky (Juzgado Penal Económico N°10). Dicha causa investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, cuyo dominio tuvo transferencias llamativas, pasando por el exfutbolista Carlos Tévez, Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, finalmente, a Real Central S.R.L..

La respuesta de la AFA: "Persecución política"

Ante el escenario, la AFA emitió un comunicado denunciando una "evidente persecución política" contra sus autoridades. La entidad sostuvo que han enfrentado un "ataque coordinado" del Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, la Diputada Juliana Santillán y la Senadora Patricia Bullrich.

Además, cuestionaron que el Poder Ejecutivo busque avanzar con el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo cual iría en contra de la libertad de los clubes de elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

La AFA concluyó su descargo defendiendo su gestión, aludiendo que si la crítica genera "sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien". Finalizaron afirmando: "en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“