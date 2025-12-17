miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

Esta acción coincide con una denuncia previa de Patricia Bullrich ante CONMEBOL. La AFA denunció, por su parte, una "evidente persecución política" y criticó la intención del Ejecutivo de avanzar con el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional anunció una nueva ofensiva contra la dirigencia del fútbol argentino al intimar formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol (anteriormente conocida como Superliga) para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Lee además
la dgi llevo a la afa a la justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional
Investigación

La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional
Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
En redes

Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

El requerimiento apunta a que ambas entidades presenten documentos que respalden gastos e inversiones que, en conjunto, superan los USD 450 millones. Específicamente, se buscan justificaciones sobre cifras superiores a los USD 111.000.000 en la AFA y más de USD 340.000.000 en la Liga Profesional (o Superliga).

Requisitos contables y amenaza de sanciones

El escrito oficial detalla que la intimación exige "explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros" y la presentación de documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en los estatutos sociales de la AFA. El Gobierno subraya que la AFA es una asociación sin fines de lucro y debe regirse por los mismos requisitos que se exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ.

Desde el Ejecutivo, se remarcó el compromiso con la igualdad ante la Ley, enfatizando que "Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios". Daniel Vítolo, titular de la IGJ, sostuvo que la AFA debe cumplir con las mismas exigencias que cualquier persona jurídica privada.

El incumplimiento de la requisitoria dentro del plazo otorgado podría derivar en sanciones económicas severas, las cuales aplicarían tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.

Denuncias Previas

Esta intimación se suma a una serie de acciones previas contra la dirigencia del fútbol argentino, descrita como una "nueva embestida contra Claudio 'Chiqui' Tapia". La semana anterior, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) por supuestas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción del organismo.

Paralelamente, sigue en curso una investigación judicial a cargo del juez Marcelo Aguinsky (Juzgado Penal Económico N°10). Dicha causa investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, cuyo dominio tuvo transferencias llamativas, pasando por el exfutbolista Carlos Tévez, Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y, finalmente, a Real Central S.R.L..

La respuesta de la AFA: "Persecución política"

Ante el escenario, la AFA emitió un comunicado denunciando una "evidente persecución política" contra sus autoridades. La entidad sostuvo que han enfrentado un "ataque coordinado" del Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, la Diputada Juliana Santillán y la Senadora Patricia Bullrich.

Además, cuestionaron que el Poder Ejecutivo busque avanzar con el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo cual iría en contra de la libertad de los clubes de elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

La AFA concluyó su descargo defendiendo su gestión, aludiendo que si la crítica genera "sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien". Finalizaron afirmando: "en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“

Seguí leyendo

Bullrich respondió con dureza a la cúpula de la AFA, tras la denuncia ante CONMEBOL

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo

Marcha al Congreso: Incidentes entre jubilados y la policía

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, mas taser, 300 camaras y policias a lo robocop: el plan tecnologico que marca el plan de seguridad 2026 video
Abordaje oficial

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba
Grave

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?
Relevamiento

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan
Ambiente stunt

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo video
Congreso

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo