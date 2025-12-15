Bullrich respondió con dureza a la cúpula de la AFA, tras la denuncia ante CONMEBOL

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, elevó el tono de su disputa con el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, al responder a los ataques del dirigente en medio de la denuncia que presentó ante la CONMEBOL. Bullrich había publicado este lunes la denuncia que realizó contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL, exigiendo que se debe “investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

En redes Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

El enfrentamiento escaló luego de que Toviggino utilizara la cadena de cafeterías Tostado para atacar a la senadora. El dirigente hizo uso de la acusación que recae sobre la empresa acerca de la dudosa procedencia de capital y la acumulación de cheques sin fondo. Tostado es hoy presidida por el hijo de Bullrich, Langieri , quien fue nombrado titular de este conglomerado en marzo de 2024. Dicho conglomerado declara más de 63 millones de dólares anuales.

Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA. Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera. Yo nunca metí… https://t.co/FXSEwR6hXD

La exministra de seguridad respondió con dureza, aclarando que la presentación en el Comité de Ética está dirigida "contra vos y Tapia", y no contra la AFA. Bullrich sugirió que si Toviggino se preocupa por esta denuncia, no quiere imaginar cómo estará ante la Justicia argentina "destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera”.

La senadora acusó a los dirigentes de la AFA de estar introduciendo a la asociación en el conflicto, indicando: "Y nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”.

Además, Bullrich apuntó al manejo institucional de Toviggino y Tapia, señalando que utilizan a la AFA no solo con un "triste comunicado", sino también como una "herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetrarse en el poder”. Finalmente, les exigió que expliquen si la plata que no llega a los clubes ni a los premios deportivos es la que les "financia su vida de lujo y sus viajes en jet privado”. Bullrich concluyó su respuesta pidiendo al dirigente que no cierre los comentarios, ya que "los argentinos quieren opinar también”.