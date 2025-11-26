miércoles 26 de noviembre 2025

Protesta

El gobierno nacional volvió a vallar el Congreso ante una nueva marcha de jubilados

La clásica protesta de jubilados y otros sectores vulnerados de la economía ante el Congreso pobló la zona de vallas y policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Ciudad de Buenos Aires fue nuevamente escenario de la movilización semanal de jubilados, que se realiza todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, la jornada estuvo marcada, como es habitual, por un megaoperativo policial que parece responder más al "temor" que a la realidad de la protesta.

El despliegue de seguridad se anticipó significativamente a la llegada de los manifestantes. Desde temprano, la Avenida Rivadavia fue cortada por efectivos de la Policía Federal, y el Congreso se encontraba completamente vallado. El cerco estaba tan completo tan temprano como las 13:30, incluso antes de que la mayoría de los asistentes pudiera llegar. Las fuentes policiales indicaron que el esquema de seguridad consistió en dos círculos, con el primero a cargo de la Policía Federal y el segundo, de la Policía de la Ciudad.

Los manifestantes, que se vieron obligados a modificar su recorrido debido al vallado, reclamaban lo que les corresponde tras años de trabajo, a menudo en el contexto de recibir la jubilación mínima. Esta protesta previsional coincidió, además, con una movilización de las dos CTA a la Secretaría de Trabajo, en demanda de un aumento salarial.

A pesar del imponente "escudo policial", la concentración de este miércoles estuvo compuesta mayormente por solo unas pocas decenas de jubilados y algunas organizaciones sociales. Las altas temperaturas hicieron previsible que la afluencia de público fuera baja hasta más entrada la tarde.

Los métodos de seguridad empleados han sido señalados por su desproporción frente a la cantidad de personas presentes. A pesar de que la concentración no representa "un riesgo real ni un desborde de violencia", el operativo fue extenso, incluyendo incluso el cierre temporal de estaciones de subte, una medida considerada directamente exagerada dada la magnitud de la protesta.

Paradójicamente, la logística policial y los cortes de calle fueron los principales generadores del caos de tránsito que afectó a la ciudad.

Entre los pocos presentes, la protesta no se limitó solo a los haberes. También hubo carteles buscando visibilidad y respeto, con banderas que deseaban fuerza a Pablo Grillo, el fotoreportero que fue agredido por las fuerzas de seguridad durante una de las marchas anteriores de los miércoles.

La imagen recurrente fue la de autos detenidos en el centro, mientras una señora mayor permanecía sentada en su silla plegable, reclamando por sus derechos en medio del desmesurado despliegue de seguridad. El vallado y el despliegue demuestran la constante anticipación policial a una protesta cuyo verdadero riesgo percibido parece estar en el derecho a manifestarse, más que en la capacidad de desborde de los manifestantes.

