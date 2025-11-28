viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Turismo y cultura

Orrego participó de la apertura de la Noche de la Casa de San Juan en Buenos Aires

El evento permitió a los visitantes vivir una experiencia inmersiva en la "Tierra del Sol", durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Orrego participó de la apertura de la Noche de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

El gobernador Orrego participó de la apertura de la Noche de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

La provincia fue una de las protagonistas de un evento muy especial en el que el federalismo, la cultura, el turismo y la producción argentina se dieron cita en la Ciudad de Buenos Aires durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia. En este marco, Marcelo Orrego, participó activamente de la propuesta sanjuanina, desde la histórica Casa de San Juan, ubicada en Sarmiento 1251, que alguna vez habitó Domingo Faustino Sarmiento.

Lee además
multitudinaria convocatoria a la fns: mas de 100.000 personas asistieron a la tercera noche
Pocito

Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche
desde arriba, el drone de tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la fns 2025
Imágenes exclusivas

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

El mandatario sanjuanino, junto a la directora de la Casa de San Juan en Buenos Aires, Gabriela Forconesi, ofició de anfitrión y realizó una emotiva invitación a descubrir la provincia.

En el puntapié inicial de la jornada, el Gobernador dirigió un mensaje a los presentes: “Es un orgullo estar aquí, compartiendo esta noche en la que Buenos Aires se transforma en un mapa vivo del país. Una noche para recorrer Argentina en unas pocas cuadras, para viajar sin equipaje, y para reencontrarnos con aquello que nos hermana con toda la República".

image

El Mandatario enfatizó que la provincia llegó a Buenos Aires con "el corazón abierto y la identidad encendida. Somos una tierra que se reconoce en el sol, en la montaña y en la fuerza de su gente que transforma con sus manos y su ingenio los frutos que nos dio la naturaleza. Una tierra que late con historia, con trabajo, con cultura y con futuro".

Además, recordó la reciente Fiesta Nacional del Sol, señalando que llevó al encuentro en CABA "un pedacito de esa celebración: el sonido de nuestras guitarras, los colores de nuestros paisajes, el aroma de nuestra cocina, la calidez que nos define como pueblo".

Orrego afirmó que "quien visita San Juan descubre que no es solo un destino: es una experiencia", describiendo a la provincia como "el brillo del sol sobre la cordillera, el viento Zonda que nos vuelve resilientes, la tierra fértil que devuelve frutos, vinos, aceitunas y sabores que invitan a quedarse".

image

Concluyó extendiendo una invitación: "Vengan a San Juan. Caminen nuestros valles, compartan nuestra mesa, vivan la experiencia de una provincia que abraza, que recibe, que crece y que quiere ser descubierta. San Juan los espera, con el sol encendido y el corazón dispuesto. Vengan a conocer nuestra tierra. Porque quienes pisan San Juan, siempre vuelven".

Una noche para recorrer el país y la inmersiva propuesta de San Juan

El evento general, conocido como La Noche de las Casas de Provincia, es organizado todos los años por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), que agrupa a todas las casas de provincia en Argentina.

Bajo el lema “Recorré el país en una noche”, esta iniciativa busca que las representaciones provinciales abran sus puertas en CABA para ofrecer una diversidad de espectáculos, actividades artísticas, música en vivo, muestras culturales y la oportunidad de degustar y adquirir productos regionales.

La Ciudad de Buenos Aires se convierte así en anfitriona y organiza distintos circuitos para que el público pueda visitar las sedes provinciales, acercándolo a la gente a la gastronomía, cultura y turismo de cada territorio.

En este marco, la Casa de San Juan desplegó su propuesta especial denominada "San Juan: La Tierra del Sol entre Estrellas". La experiencia sanjuanina fue diseñada para ser un recorrido inmersivo, comenzando en la vía pública con un escenario abierto que incluyó espectáculos musicales, intervenciones teatrales, títeres gigantes iluminados, artistas sanjuaninos y una puesta dedicada a Domingo Faustino Sarmiento.

image

Al ingresar a la casa, el público fue guiado a través de diferentes ambientes temáticos: el Umbral de la Tierra, que simuló una cueva mineral; el Valle de los Tiempos, con un dinosaurio a escala y una instalación inmersiva de paisaje prehistórico, donde también se jugó el Juego del Zonda con premios especiales.

El recorrido continuó por el Túnel de Día, un corredor que representó la energía del sol sanjuanino con una esfera solar y luces cálidas, seguido por el Segundo Patio, donde se mostró la producción local y un holograma de un cóndor que narró los ciclos de la tierra.

La experiencia culminó en el Túnel de Noche, un espacio oscurecido con una luna gigante y luces que simularon estrellas, y finalmente en La Pulpería, donde se ofreció una zona gastronómica con delicias como empanadas sanjuaninas y tomaticán, acompañada de una peña tradicional que incluyó un momento musical sobre la historia de la Difunta Correa.

Temas
Seguí leyendo

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El Gobierno se involucra: "Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado", anticipó Patricia Bullrich

Causa Pacto con Irán: Cristina Kirchner sumó como abogado a Juan Grabois

Javier Milei no irá al sorteo del Mundial

Se viene un recambio de funcionarios en las dependencias que comanda el mileísmo en San Juan

"Mafia y casta": El ataque de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia tras la sanción a Estudiantes

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

El diploma de la senadora libertaria electa Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno se involucra: voy a estudiar la transparencia de la afa desde el senado, anticipo patricia bullrich
Conflicto en el fútbol argentino

El Gobierno se involucra: "Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado", anticipó Patricia Bullrich

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Te Puede Interesar

Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho
Megaevento

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años